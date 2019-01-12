泱泱崩壞照曝光…白癡公主「只看到胸」揭邪惡視角　網全歪樓：被輾壓了

記者劉宜庭／綜合報導

女星泱泱（本名：吳泱潾）外型清純甜美，是前Lamigirls成員，也曾在選秀節目《最強女團》拿下12強成績。如今，她是《木曜4超玩》主持人之一，近來該節目邀來網紅白癡公主，2女神私底下開心合照，卻拍出崩壞「雙下巴」畫面，意外掀起熱烈討論。

▲泱泱外型清純甜美，是《木曜4超玩》主持人之一。（圖／翻攝自泱泱Instagram）



白癡公主近來登上《木曜4超玩》，參加「一日系列」活動，和邰智源一起前往南投清境農場，體驗當一天的牧羊人，期間2人不改幽默本色，一路上逗趣言論笑翻大票觀眾，邰智源還模仿起白癡公主的招牌聲音喊，「我是癡癡、王美，歪歪歪歪歪，嗯～～好想阿甜哦。」讓一旁的白癡公主笑虧，「哦～我聲音有那麼BG是不是。」

▲白癡公主近來登上節目《木曜4超玩》拍攝一日系列。（圖／翻攝自白癡公主Instagram）



該節目直播時，白癡公主也特地到攝影棚內，期間，她也開心和女主持人泱泱合照，2女神對著鏡頭，卻擺出崩壞角度的雙下巴照，笑翻眾人。泱泱發文笑說，「跟癡癡一定要來個雙下巴視角。」畫面曝光後，仍有不少粉絲力挺大讚，「雙下巴的泱泱還是很美啦」、「太Q了啦」、「泱泱的雙下巴好可愛 」。

▲泱泱和白癡公主合照拍出「雙下巴視角」崩壞照。（圖／翻攝自泱泱Instagram）



然而，當白癡公主在底下留言，「只看到胸」，底下留言立刻嚴重歪樓，笑翻眾人，不少網友更將焦點從雙下巴轉移，紛紛留言狂喊，「邪惡視角阿」、「很明顯白癡公主輸了，我說的絕對不是下巴」、「癡癡被輾壓了」、「下巴輸了沒關係，其他地方贏回來就好了」、「我注意錯重點」，意外在網路上引發一陣討論。