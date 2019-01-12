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馬思純暴肥「未P圖真面目」直播現形！　臉圓一圈…原因被讚爆

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星馬思純外型清純甜美，憑藉電影《七月與安生》，和周冬雨奪下金馬雙影后，精湛演技備受肯定。她平時常在社群網站上和粉絲互動，分享生活點滴，近來面對外界質疑有發福跡象，11日曬出自拍，大方認了變胖一事，同時也吐露其中原因，「因為在演一個胖姑娘。」

▲馬思純11日晚間出席「2018微博之夜」。（圖／翻攝自馬思純工作室微博）

▲馬思純11日晚間出席「2018微博之夜」。（圖／翻攝自馬思純工作室微博）

▲馬思純11日晚間出席「2018微博之夜」活動。（圖／翻攝自馬思純工作室微博）

馬思純11日晚間出席2018微博，穿著灰色西裝外套，胸前大開深V、小露性感。然而，當她上台領獎時，與唐嫣、佘詩曼、古力娜扎等女星一起排排站開時，引發外界質疑，她和以往比較起來，似乎胖了一些，臉蛋也圓潤許多，未經P圖過的真實狀態，也在當晚透過直播畫面全播送出去。

▲馬思純11日晚間出席「2018微博之夜」。（圖／翻攝自《新浪娛樂》微博）

▲「2018微博之夜」活動直播，馬思純被指變胖了。（圖／翻攝自《新浪娛樂》微博）

針對外界批評與質疑，馬思純當晚透過微博發文，曬出一張散髮自拍照，大方做出回應：「為什麼胖了呢？因為在演一個胖姑娘。」原來，她近來和男星鄧倫搭檔，合作新戲《加油，你是最棒的》，為了扮演肥胖女主角福子，才會刻意增加體重，她也忍不住笑說，「多麼名正言順的理由，長再多肉都散發著藝術的氣息。多麼會安慰自己的姑娘呀…。」

▲馬思純發文坦承為戲刻意增胖。（圖／翻攝自馬思純微博）

▲馬思純發文坦承為戲刻意增胖。（圖／翻攝自馬思純微博）

馬思純高EQ回應發福的言論大獲好評，為戲增胖的舉動，也被讚相當敬業，同時也吸引不少粉絲留言力挺，「沒事沒事，是福氣」、「反正怎樣都好看」、「胖了也是我可愛的姐姐」、「你胖了也好看」，短短一天時間就吸引8000則留言，顯見人氣相當高，在網路上掀起一陣熱議。

【馬思純全文】

為什麼胖了呢？
因為在演一個胖姑娘。
多麼名正言順的理由，
長再多肉都散發著藝術的氣息。
多麼會安慰自己的姑娘呀…

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馬思純, 2018微博之夜, 加油，你是最棒的, 加油你是最棒的

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