泫雅化上「男友招牌」病嬌曬傷妝　雙腿緊夾E’Dawn同款放閃

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星泫雅公開認愛師弟E’Dawn（金曉鐘）後，越愛越大方，不僅常在社群網站上公開放閃，她4日PO出兩人合作的新歌影片，更直接稱呼對方為「未婚夫」。泫雅近日又出現曬恩愛新招，她化上男友E’Dawn招牌的「病嬌曬傷妝」，卻也讓粉絲喊著：「想跟著化了！」

▲泫雅化上「男友同款」病嬌曬傷妝。（圖／翻攝自泫雅IG）

E’Dawn雖已退出團體PENTAGON，但不少KPOP迷應該都記得，他是第一個以「病嬌少年」做人設的男偶像，尤其招牌的眼下曬傷妝更讓E’Dawn記憶點超強，過去就偶有部落客或粉絲會嘗試「E’Dawn同款妝容」。

▲泫雅化上「男友同款」病嬌曬傷妝。（圖／翻攝自泫雅IG）

泫雅8日在IG放上多張「病嬌曬傷妝」的照片，更和E’Dawn頂著同款妝容合照，讓「泫雅新妝容」引起討論，更出現許多女粉絲表示：「意外的適合泫雅，很好看，想跟著一起化了！」其中更出現泫雅雙腿緊夾男友的性感照，放閃無極限。

▲泫雅雙腿緊夾男友放閃。（圖／翻攝自泫雅IG）



此外，泫雅日前出現在綜藝節目《超人回來了》，向節目中的萌娃威廉索吻卻當場被拒絕，這幕也讓網友直說：「小子你長大會後悔的！」

▲泫雅化上「男友同款」病嬌曬傷妝。（圖／翻攝自泫雅IG）