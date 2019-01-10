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賴冠霖同門「台灣女孩」舒華爆赴陸發展　官方微博「個人照」公開

記者蕭采薇／綜合報導

南韓偶像團體Wanna One出身的賴冠霖，在團體合約結束後，進軍大陸演戲。他在當地的經紀公司「好好榜樣」，就是南韓經紀公司Cube娛樂開設的分公司。除了賴冠霖外，同門的女團(G)I-DLE台灣成員葉舒華，也悄悄開始為個人活動鋪路。

▲▼賴冠霖、葉舒華、PENTAGON閆桉、(G)I-DLE成員宋雨綺在大陸已有經紀公司。（圖／翻攝自微博）

▲賴冠霖在大陸已有經紀公司「好好榜樣」，更貼出多張他在北京宣傳的花絮照片。（圖／翻攝自好好榜樣微博）

「好好榜樣」微博從去年底發出第一篇貼文，接著便是6日放出葉舒華的照片為其慶生，並稱她是「火星仙子」。8日公司官博貼出四位藝人，除了賴冠霖和葉舒華外，還有PENTAGON成員閆桉，以及(G)I-DLE成員宋雨琦，皆為母語為中文的藝人。

▲▼賴冠霖、葉舒華、PENTAGON閆桉、(G)I-DLE成員宋雨綺在大陸已有經紀公司。（圖／翻攝自微博）

▲「台灣女孩」葉舒華也是「好好榜樣」旗下藝人之一。（圖／翻攝自好好榜樣微博）

19歲的舒華是桃園人，曾就讀華岡藝校，在Cube娛樂的台灣選秀會上一起被發掘，前往南韓開始練習生生活，2018年以女團(G)I-DLE出道。然而可能因為禁韓令緣故，「好好榜樣」微博貼文中並未強調他們的所屬團體，而是以個人為主角，似乎也暗示除了賴冠霖外，另外三人接下來也都可能在大陸開啟個人活動。

▲▼賴冠霖、葉舒華、PENTAGON閆桉、(G)I-DLE成員宋雨綺在大陸已有經紀公司。（圖／翻攝自微博）▲▼賴冠霖、葉舒華、PENTAGON閆桉、(G)I-DLE成員宋雨綺在大陸已有經紀公司。（圖／翻攝自微博）

▲「好好榜樣」旗下藝人也包括(G)I-DLE宋雨琦及PENTAGON閆桉。（圖／翻攝自好好榜樣微博）

日前賴冠霖飛往北京，大批粉絲早已把北京機場擠得水洩不通，光保鑣就動用至少16、17名，加上工作人員就超過20多人的大陣仗，就有粉絲開啟直播，線上有近20萬收看「在線接機」。

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賴冠霖, 葉舒華, 舒華

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