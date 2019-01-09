看到V亂開砲「妝太濃了像女人」　女主持人IG被灌爆才知道惹錯人

記者蕭采薇／綜合報導

美國電影網站「TC Candler」每年都會評選全球百大美女、百大帥哥，今年百大帥哥冠軍由《水行俠》傑森摩莫亞（Jason Momoa）拿下，第二名則是防彈少年團成員柾國。包括柾國在內，共有25名韓星上榜，「韓流」的強大也讓外媒討論，希臘一名女主播更是直喊：「長得好看的韓國男人都滅絕了嗎？只剩這些醜的？」引發爭議。

▲希臘女主持人Katerina批評KPOP偶像「像女人」被罵爆。（圖／翻攝自推特）

「TC Candler」今年評選出的百大帥哥，包括防彈少年團7位成員全都入榜，還包括Wanna One的姜丹尼爾（11名）、EXO的世勳（15名）、NCT的泰容（22名）等KPOP男團成員。

▲Katerina批評EXO世勳。（圖／翻攝自推特）

希臘談話性節目以此為主題，主持人Katerina在看到15名的世勳後，直喊：「這個15名也太糟糕，他的五官非常亞洲，但是染一頭紅髮，看起來真不怎麼樣。我一點也不喜歡他，他是因為資料繳交齊全才入選的吧。」而對於11名的姜丹尼爾，來賓先是說：「他排名比貝克漢還高！」Katerina則用誇張的語氣說道：「這是男的！？」

▲Katerina批評姜丹尼爾。（圖／翻攝自推特）



而對於去年第一名，今年第五名的防彈少年團V，男性來賓表示：「我看他完全是女人。」Katerina則說：「他化妝化太濃了吧！真不相信有女人把這種長相的男人送上第五名！」至於看到第二名的柾國，她則輕蔑地說：「等等，為什麼他的嘴唇是鮭魚粉色？」言談間對於亞洲出身的「KPOP帥哥」們透露出不屑的態度，以及不斷明示暗示他們「不夠MAN」。

▲Katerina批評防彈少年團V。（圖／翻攝自推特）

不過看到排名第三的英國硬漢伊卓瑞斯·艾巴時，Katerina立刻說：「他就是男神！身材太好了、聲音又好聽！」如此差別的態度，讓Katerina被痛批根本是種族歧視，以及充滿對性別的陳腐刻板印象。

▲Katerina批評防彈少年團柾國。（圖／翻攝自推特）

Katerina可能沒料到，這些她口中的「像女人一樣」的KPOP偶像們，人氣和影響力也超出她的想像。電視台被要求道歉，Katerina的社群網站也被罵聲灌爆，她最後在IG道歉，並澄清自己並非種族歧視，只是先前真的對KPOP偶像不甚了解，「現在我知道自己犯下多麼嚴重的錯誤，對於一切批評指教我全都接受。」

▲希臘女主持人Katerina在IG道歉。（圖／翻攝自IG）