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特／採訪五月天是件壓力很大的事！謝謝《人生無限公司》

文／關韶文

現在加入五月天，永遠不會太遲！

不管是不是五月天的歌迷，都應該看一場五月天的演唱會。《人生無限公司》演唱會，歷經644天，飛越13萬7千公里，繞行地球3.5圈，奇幻漂流世界四大洲，環遊全世界55大城市，五月天與415萬社員共同創下多項紀錄，寫下122夜自傳篇章，《人生無限公司》6日在台中劃下完滿句點。

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天巡演劃下句點。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

別人說大咖都不留在台灣跨年，但五迷很幸福，因為可以跟著五月天一起迎接好幾次的元旦，在桃園一起放彩帶、在台中一起看煙火，在新年的第一秒，跟著身旁共同信念的五迷一起吶喊著，一起許下對自己的期許，變成更好的模樣。 

還記得2017年，剛接下相信音樂這條線，正是《人生無限公司》巡演起跑的時候，雖然錯過了高雄場，但我知道「加入我五月天，永遠不會太遲」，從2017年11月開始，跟著五月天到聖荷西打卡上班，同年底桃園場繼續「打卡上班」，加入《人生無限公司》。

回顧《人生無限公司》走過許多城市，場場都令人印象深刻，第一次在聖荷西感受五月天的魅力，許多場外「骨灰級五迷」，什麼膚色、什麼臉孔都有，甚至也有移民到當地生活的華人，為了參加這場演出，開了3小時的車才到。還記得那天，我問著一位白髮婆婆，她開心在場館外跟我分享，自己年輕時有多熱愛五月天，當天她那激動的表情，已經深深烙印在我的腦海裡。

▲▼五月天歌迷。（圖／記者關韶文攝）

▲▼五月天歌迷遍及全球。（圖／資料照／記者關韶文攝）

▲▼五月天歌迷。（圖／記者關韶文攝）

接著跟著五月天到了桃園跨年、香港五月之約，最令我印象深刻的，莫過於日本武道館這場。那次前往不是為了採訪，坐在觀眾席，聽著身旁的阿姨聊天，卻不知不覺跟著眼泛淚光。從他們聊天的過程中，聽出來他們應該是沒見過幾次面的網友，阿姨對婆婆說，「沒關係，能進來就好，我們看一下樓下，如果位置被坐走了，那就是票真的被撿走了。」這時，婆婆露出感動的表情，看著阿姨說，「什麼都不重要了，能進來看就好！」我想，這就是五迷的團結。

阿信在最終場的台上說，「有一種人，是對五月天沒感覺的。」我想想，這就不是我一開始的模樣嗎？許多人可能會羨慕記者，常常到不同的演唱會，但對我們來說，比起聽歌、看表演，更多的是壓力。

▲▼五月天。（圖／讀者提供）

▲▼許多五月天歌迷買不到門票，在場外跟著吶喊。（圖／讀者提供）

▲▼五月天。（圖／讀者提供）

起初採訪五月天演唱會時，難免會緊張，很害怕自己寫的報導不夠完整，很擔心自己不夠了解五月天，但隨著第一首歌開始，身體不由自主跟著旋律擺動，發現自己幾乎每一首歌都會唱，更伴隨著五月天的音符，意外想起了自己不同階段的生命故事。

還記得一開始跑五月天演唱會，打字的速度可能跟不上垃圾話的速度，甚至五月天你一言我一語的吐槽，還要拿出錄音檔，反覆聽哪一句話是誰講的，才能把報導完整呈現。

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天巡演在《憨人》歌聲中劃下句點。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

這些日子過去了，不知不覺我也開始習慣每年和五月天一起跨年、開始習慣聽兄弟們在台上垃圾話、開始習慣他們一起欺負冠佑，這些養成了122場的習慣，而這些習慣，好像也要暫時告一個段落了，謝謝五月天走過許多城市，用歌聲溫暖每一個在異鄉打拚的你們。

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天《人生無限公司》一連演唱122場。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

《人生無限公司》刷下全新紀錄，五月天創下了高雄、桃園、台中，北中南三城，71.4萬人共同陪伴五月天見證全台25場；北京鳥巢五度歸巢5場50萬人輝煌一刻；三度登上日本武道館開唱的華人樂團；陸續登上世界各大指標性舞台紐約Barclays Center、聖荷西SAP Center、英國倫敦O2體育館、法國巴黎Accorhotels Arena；在香港迪士尼樂園幻想道露天場地創造登峰造極的舞台；首度前往泰國曼谷開場，五月天憑著「頑固」精神不斷地打破開唱紀錄。

▲▼五月天。（圖／記者關韶文攝）

▲感謝五月天，陪伴我們走過許多歲月。（圖／記者關韶文攝）

雖然時間不會真的倒退，但我們能繼續和五月天乾杯！《人生無限公司》告一個段落，將所有感動化作3D電影，五月天全員親力親為一起構想，一邊要顧忙碌的行程，一邊又要討論電影內容，處處嚴格要求，力求呈現最好的五月天和最動人的感受。此外，五月天4月也將前進大阪開唱，舉辦「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」演唱會。

●作者關韶文，《ETtoday星光雲》娛樂中心唱片線記者，不希望這個世界只剩下八卦、緋聞，不管上班到多晚都想寫自己想寫的，或許點閱不高，或許看的人不多，但是我不會放棄，如果你喜歡這篇文章，也歡迎到「關韶文粉絲專頁」和我聯繫。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net

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關鍵字

五月天, 相信音樂新聞, 瑪莎, 阿信, 怪獸

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