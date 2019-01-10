北川景子當Youtuber高調賣房　老公DAIGO揪愛貓力挺

記者蕭采薇／綜合報導

日本女星北川景子三年前嫁給日本前首相之孫DAIGO之後，聲勢更勝單身時期，不但交出了自身的戲劇代表作《房仲女王》，今年還風光接演其續集《房仲女王大逆襲》，9日於日本播出第一集後，即開出12.7%的收視佳績，小贏第一部首集的平均收視，也暫坐本季收視冠軍寶座。

▲《房仲女王大逆襲》北川景子。（圖／緯來日本台提供）

在《房仲女王大逆襲》第一集中，飾演最強房仲的北川景子，與同為房仲的劇中丈夫仲村亨強勢回歸先前任職的新宿營業所，工作上依舊火力全開，使出各種令人瞠目結舌的奇招來推銷房產，甚至把人氣諧星井本絢子所飾演的前屬下「白洲美加」拖下水，兩人一搭一唱當起Youtuber，還誘使對方吃下特製的蟲蟲大餐。

大家最好奇的劇中婚姻生活，北川景子也是一派女王作風，居然在大白天對著老公大吼：「現在把窗簾什麼的通通關上，給我去床上！GO！」誇張的求歡行徑讓日本觀眾徹底笑歪，直說：「她豈止『房仲女王』，根本是『房事女王』啊！」

現實生活中，北川景子其實也被自家老公DAIGO寵上天。身為妻子的頭號粉絲，每當愛妻有新作品問世，DAIGO總是積極地在各式節目中或是個人SNS上幫她大肆宣傳，還會號召親友一同捧場，這次當然也不例外。

在《房仲女王大逆襲》第一集開播當天，DAIGO就在個人推特上發文：「請大家一定要收看！快到電視機前面，GO！我也會跟JILL（北川景子愛貓）一起欣賞的！」文章最後還逗趣備註「我沒有參與演出」，引來網友一陣羨慕，紛紛大讚DAIGO真的是不折不扣的好老公，簡直是老婆的最佳宣傳大使。《房仲女王大逆襲》12日每週六晚間10點與日本同步首播。