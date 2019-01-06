13人男團「刀群舞」氣勢炸裂　鏡頭一拉⋯舞台真的踩碎了！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓第33屆金唱片獎專輯部門頒獎典禮6日舉行，包括防彈少年團（BTS）、GOT7、TWICE、NU'EST W等當紅歌手都出席。13人男團SEVENTEEN有人數優勢，出場就氣勢非凡，更直接把舞台踩碎了。

▲SEVENTEEN出場時，舞台還是完好的。（圖／翻攝自推特）

KPOP界有一句話叫「拿出破壞舞台的氣勢」，雖然是個誇大的形容詞，卻真的發生在SEVENTEEN身上。SEVENTEEN有著「自給自足的偶像」稱號，團員們包辦作詞、作曲、編舞等工作，尤其13人整齊劃一的「刀群舞」更是讓他們每次演出都令人印象深刻的關鍵。

▲SEVENTEEN的13人刀群舞把舞台踩裂了。（圖／翻攝自推特）



▲SEVENTEEN的13人刀群舞把舞台踩裂了。（圖／翻攝自推特）

▲SEVENTEEN的13人刀群舞把舞台踩裂了。（圖／翻攝自推特）

SEVENTEEN於6日出席金唱片獎專輯部門頒獎典禮，不僅拿下本賞，更帶來包括《Oh My!》、《CLAP》、《Getting Closer》和《A-TEEN》等歌曲的演出。沒想到一開始還結實的舞台地板，到了SEVENTEEN演出一半時，已經裂成了四片，也讓觀眾和網友驚呼：「真的破壞舞台了！」

▲SEVENTEEN團員有13人，演出時氣勢驚人。（圖／翻攝自推特）