全場粉絲都有便當「只有E.L.F被忘了」　SJ利特秒掏錢買飯逆應援

記者蕭采薇／綜合報導

「KPOP的帝王」南韓天團Super Junior出道第14年，依舊魅力不減，至今仍有許多粉絲追隨。成員利特7日擔任MBC新年特別節目《偶像運動大會》的主持人，然而不管是經紀公司SM娛樂還是電視台，卻都是呈現「遺忘E.L.F」（粉絲名稱）的狀態，甚至最後是利特自掏腰包逆應援，令歌迷們相當不滿。

▲Super Junior隊長利特7日擔任《偶像運動大會》主持人。（圖／翻攝自IG）

Super Junior儘管已經不像新人時期為了曝光量，需要出席大量行程，但人氣和影響力依然不小。不過這回7日錄製的《偶像運動大會》，其他歌手皆是早早向粉絲們發布的入場人數和方法，Super Junior的粉絲卻是像被遺忘一樣，直到6日晚上公司才宣布「E.L.F有50個入場名額，7日早上6點集合。」由於公佈時間太晚，最後只有10多名粉絲能到場。

▲Super Junior隊長利特7日擔任《偶像運動大會》主持人。（圖／翻攝自IG）



然而粉絲們在看到公告，短短幾小時內趕到距離首爾有段距離的會場後，官方卻像是忘了這件事，等到7點45分才通知E.L.F們入場。然而誇張的是，進去後才發現現場根本沒有預留他們的座位區，工作人員帶著E.L.F們繞了一圈，最後被安排在一個想看到利特，卻會有視線遮蔽狀況的位置。

▲SUPER JUNIOR雖已不像新人時期需要消化過多行程，但仍非常有影響力及人氣。（圖／KKBOOX提供）

近幾年《偶像運動大會》有著經紀公司「逆應援」的風氣，各家經紀公司會準備便當、點心和飲料，發放給現場粉絲，感謝他們到場支持。但眼看著同公司的Red Velvet、NCT127粉絲都有拿到食物，Super Junior的粉絲卻是餓到受不了後，頂著寒風到外頭買東西吃。

▲利特自掏腰包買便當給粉絲吃。（圖／翻攝自微博）

據到場粉絲表示，他們在買完食物後回到座位，才看到工作人員在發送食物，順口一問：「是SM準備的嗎？」工作人員卻回說：「這些是利特買給粉絲的。」而貼心的利特在發現公司並沒有為E.L.F準備「逆應援」，大方自掏腰包從午餐到晚餐都包辦，更溫暖的在IG認證了粉絲準備的應援布條。

▲Super Junior隊長利特在IG認證粉絲所做的應援布條。（圖／翻攝自IG）

粉絲在後記中表示：「MBC有準備禮物給全場粉絲，不過一開始就沒有被準備到座位的E.L.F，最後一樣是不意外的被遺忘了。」現場狀況傳出後令許多歌迷心疼，嘆道：「Super Junior和E.L.F也只有彼此了。」、「為什麼已經是大前輩了，還要被這樣對待啊？」