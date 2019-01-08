買房給媽媽被瞎罵炒地皮　IU怒了「賭上演藝生涯發誓」求清白

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女歌手IU人氣和實力兼具，卻也人紅是非多捲入「炒地皮」爭議。韓媒爆料她2018年1月投下韓幣45億元（約台幣1.26億元）購入京畿道果川市房地產，現在當地因政府計畫地價房價急漲，短短一年內暴賺台幣6千800萬元，因而惹來炒地皮的批判聲。網友的謾罵讓IU受傷了，8日說重話表示：「我願意賭上我的演藝生涯發誓。」

▲IU被瞎爆用內線消息炒地皮，火速作出澄清。（圖／翻攝自IG）

南韓政府正推動GTX（首都圈廣域急行鐵道）計畫，鐵道所經區域地價房價皆快速上漲，韓媒報導稱，IU於2018年1月以1億9400萬台幣購入京畿道果川市房產，短短一年內便暴漲23億韓元（台幣6800萬元）。不過IU方火速澄清，確實買下了該區域土地，但並非投資用，而是做為媽媽的辦公室、自己的工作室、給後輩的練習室使用，強調絕非投機賺錢，而是真的有自用需求才買下大樓。

▲IU說重話「賭上最珍貴的演藝生涯發誓」求清白。（圖／翻攝自IG）

IU捲入「炒地皮」爭議，雖然已火速澄清，但網友的留言還是傷害到她了。一向寵粉、溫柔的IU，8日在IG放下重話：「23億差價、透過投機獲取不正當訊息，這些全不是事實。我賭上對我而言最珍貴、最有價值的演藝生涯發誓，我的話沒有一點虛假，這個地方是我為了能夠長久使用，實踐許多計畫而決定買下的。」

▲IU罕見用強硬語氣發出長文。（圖／翻攝自IG）

IU表示，既然有人主張她是因為透過不正當管道得到內線消息，因此謀取不正當利益而有計畫的投機，「那希望你們能拿出明確的證據。」更強調：「我相信總有一天我會收到道歉。」同時她也呼籲：「相關建築物裡除了我，還有很多人也在這裡生活，懇請媒體尊重其他住戶的私生活。」

▲IU無奈捲入炒地皮事件。（圖／翻攝自IG）



事實上IU經常捐錢給弱勢團體，2014年曾將演唱會收入全數捐給「世越號」罹難者家庭，自2013年起定期捐助母校「同德女中」，成立獎學金幫助家境貧寒的學生，善心助人形象深植人心，只是此次她投資房地產，意外惹來「炒地皮賺暴利」批判聲，引起南韓網友熱烈討論。