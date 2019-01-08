ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

買房給媽媽被瞎罵炒地皮　IU怒了「賭上演藝生涯發誓」求清白

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女歌手IU人氣和實力兼具，卻也人紅是非多捲入「炒地皮」爭議。韓媒爆料她2018年1月投下韓幣45億元（約台幣1.26億元）購入京畿道果川市房地產，現在當地因政府計畫地價房價急漲，短短一年內暴賺台幣6千800萬元，因而惹來炒地皮的批判聲。網友的謾罵讓IU受傷了，8日說重話表示：「我願意賭上我的演藝生涯發誓。」

▲▼IU放重話：我賭上我的演藝生涯。（圖／翻攝自IG）

▲IU被瞎爆用內線消息炒地皮，火速作出澄清。（圖／翻攝自IG）

南韓政府正推動GTX（首都圈廣域急行鐵道）計畫，鐵道所經區域地價房價皆快速上漲，韓媒報導稱，IU於2018年1月以1億9400萬台幣購入京畿道果川市房產，短短一年內便暴漲23億韓元（台幣6800萬元）。不過IU方火速澄清，確實買下了該區域土地，但並非投資用，而是做為媽媽的辦公室、自己的工作室、給後輩的練習室使用，強調絕非投機賺錢，而是真的有自用需求才買下大樓。

▲▼IU放重話：我賭上我的演藝生涯。（圖／翻攝自IG）

▲IU說重話「賭上最珍貴的演藝生涯發誓」求清白。（圖／翻攝自IG）

IU捲入「炒地皮」爭議，雖然已火速澄清，但網友的留言還是傷害到她了。一向寵粉、溫柔的IU，8日在IG放下重話：「23億差價、透過投機獲取不正當訊息，這些全不是事實。我賭上對我而言最珍貴、最有價值的演藝生涯發誓，我的話沒有一點虛假，這個地方是我為了能夠長久使用，實踐許多計畫而決定買下的。」

▲▼IU放重話：我賭上我的演藝生涯。（圖／翻攝自IG）

▲IU罕見用強硬語氣發出長文。（圖／翻攝自IG）

IU表示，既然有人主張她是因為透過不正當管道得到內線消息，因此謀取不正當利益而有計畫的投機，「那希望你們能拿出明確的證據。」更強調：「我相信總有一天我會收到道歉。」同時她也呼籲：「相關建築物裡除了我，還有很多人也在這裡生活，懇請媒體尊重其他住戶的私生活。」

▲▼IU放重話：我賭上我的演藝生涯。（圖／翻攝自IG）

▲IU無奈捲入炒地皮事件。（圖／翻攝自IG）

事實上IU經常捐錢給弱勢團體，2014年曾將演唱會收入全數捐給「世越號」罹難者家庭，自2013年起定期捐助母校「同德女中」，成立獎學金幫助家境貧寒的學生，善心助人形象深植人心，只是此次她投資房地產，意外惹來「炒地皮賺暴利」批判聲，引起南韓網友熱烈討論。

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

推薦閱讀

RM：曾經覺得我們的團名很丟臉　防彈二度蟬聯「金唱片大賞」

Red Velvet跨年擁抱獨缺Irene　Yeri上網求神手：把姐姐P上去

台北車站驚見「大咖韓星」搭高鐵南下　路人一看爆RP：是河正宇！

鐘鉉「離開一年」遺作得獎了　泰民忍淚上台：請大家永遠記住他

42歲女星「自然產呼吸困難」哭喊：要老公　小丈夫守候⋯感動1.2億觀眾

「心臟麻痺」一天爆兩命！33歲南韓花美男歌手猝死家中　新婚妻痛哭

13人男團「刀群舞」氣勢炸裂　鏡頭一拉⋯舞台真的踩碎了！

防彈V紅毯走一半蹲下撿垃圾　轉身「放送事故」直接撞上SUGA

防彈少年團也中招！金唱片「放送事故」忘關麥　後台對話全流出

黃旼炫睽違一年半「更新IG」粉崩潰　姜丹尼爾一天破120萬追蹤

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！　全靠這支「5分鐘奇蹟神片」

2019開始慘8年！「3重災區星座」曝光　這3名人果真出事…網傻爆眼

阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！　賈靜雯雙手一抱傻眼：肚子到底藏哪

柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

周興哲認愛三立女主播！曝相識過程喊幸福快樂：她在發亮

子瑜回台灣過年了！　「甜笑曬逆天長腿」現身小港機場

野生怪獸台中吃麵！　超近視角照流出..五迷暴動：羨慕隔壁先生

「心臟麻痺」一天爆兩命！33歲南韓花美男歌手猝死家中　新婚妻痛哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

IU, 李知恩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 28年台灣神劇《家有仙妻》翻拍陸版！　網崩潰「誰能超越澎恰恰」
  2. 莊凱勛7個月萌兒Mars曝光！受訪到一半「搶麥克風吃」Q翻
  3. 賴雅妍冷酷總經理造型曝光！「頭髮長到肩膀」白西裝帥炸
  4. 王宇婕為愛當工具人　山區送貨遇爆胎...「鞋跟拔斷」照爬
  5. 賴冠霖保鑣就快20人！粉絲擠爆北京機場...20萬人線上接機
  6. 1分鐘影片認識2019年王大陸！合作蜜拉喬娃薇琪「懸掛直升機、撞整排汽車」
  7. 影／野生周子瑜現台南咖啡廳！　抱吉娃娃愛犬親民合照簽名
  8. 雷／周曉涵《必勝》被分手　老爸開「3項」準女婿條件
  9. 金在中回到家粉絲在等他！睡一半睜眼「在上面看著我」
  10. 安海瑟薇罕見染金髮、大尺度裸身上陣！「設局謀殺老公」爆燒腦結局

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366