「心臟麻痺」一天爆兩命！33歲南韓花美男歌手猝死家中　新婚妻痛哭

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌謠界8日一連傳出兩起噩耗，33歲的Trot（韓國演歌）歌手陳亨（音譯，진형），7日凌晨因心臟麻痺在家中過世。他平時身體健康，也保持良好生活習慣，突然過世令家人難以接受。

▲南韓歌手陳亨因心臟麻痺過世，享年33歲。（圖／翻攝自韓網）



陳亨7日因心臟麻痺在家中過世，享年33歲。他2006年以作品《Announce Goodbye》出道，13年來陸續推出包括《停止淚水》、《是姐姐又怎樣》、《喜歡喜歡》等歌曲。陳亨近來也演出音樂節目《歌手SIGN房》，在南韓Trot界頗具知名度。

▲陳亨平時身體健康，33歲仍保有花美男外貌。（圖／翻攝自韓網）

有著花美男外型的陳亨去年才新婚，並和妻子幸福的度過蜜月旅行，沒想到不過幾個月的時間竟是天人永隔。陳亨太太在個人社群網站上寫道：「親愛的，我好想你，真的好想你。請為我帶來最後的訊息，這樣我就不會孤單，我會在這裡等你。」言詞間透露出對陳亨突然驟逝，並未留下隻字片語的哀傷。

▲南韓歌手陳亨因心臟麻痺過世，享年33歲。（圖／翻攝自韓網）

8日上午才傳出29歲的歌手孟尤娜（音譯，맹유나）去年12月26日因心臟麻痺猝逝，消息藏了2週才被韓媒報導，其經紀公司透露她並無任何相關病史，突然離世讓身邊人都很震驚。同一天再聽到陳亨的噩耗，也讓網友感歎：「兩個人都非常年輕啊。」