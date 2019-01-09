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海賺6100萬！全團拿最多　Wanna One合約到期「他決定留下」　

記者蕭采薇／綜合報導

南韓限定男團Wanna One在去年12月31日合約到期，成員們也開始展開個人活動，團體將於24日最終演唱會後確定解散。其中主唱金在奐原先是沒有經紀公司的「個人練習生」，在確定以Wanna One出道後與CJ E&M簽訂合約，9日也正式宣佈，將留在以SWING娛樂繼續進行演藝活動。

▲▼Wanna One金在奐決定留在SWING娛樂。（圖／翻攝自推特）

▲Wanna One主唱金在奐（前排中）決定留在SWING娛樂。（圖／翻攝自推特）

SWING娛樂是在2018年開始，專門為Wanna One活動所創立的經紀公司。如今隨著團體合約結束，成員們紛紛回到原經紀公司後，金在奐9日宣布未來將與SWING娛樂合作，並與solo歌手身份出道，也成為11人中唯一留在該公司的成員。

▲▼Wanna One金在奐決定留在SWING娛樂。（圖／翻攝自推特）

▲Wanna One金在奐決定留在SWING娛樂。（圖／翻攝自推特）

金在奐在《Produce 101》第二季以個人練習生身份參賽。雖然沒有經紀公司資源，但金在奐卓越的歌唱實力圈粉無數，加上總是努力練習的模樣，讓他最終順利拿下第4名。Wanna One期間的收入他不需分給原經紀公司，因此至少是其他團員的2倍金額，光是團體活動的收入就可分到約韓幣22億元（約台幣6千1百萬元）的收入，讓年僅22歲的他成為小富翁。

▲▼《SBS歌謠大戰》Wanna One姜丹尼爾、金在奐。（圖／翻攝自SBS）

▲金在奐歌唱實力堅強。（圖／翻攝自SBS）

此外，Wanna One成員賴冠霖也已經前往中國拍戲，並開設個人微博及IG，以英文、韓文和簡體中文向粉絲們問候。

▲▼賴冠霖開設個人IG，祝粉絲新年快樂。（圖／翻攝自IG）

▲賴冠霖開設個人IG，祝粉絲新年快樂。（圖／翻攝自IG）

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