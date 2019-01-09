173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！　改名「蔡徐坤資源社」粉傻眼

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團BIGBANG除了老么勝利外，成員G-Dragon、T.O.P、太陽和大聲都正在服兵役，儘管團體活動因此暫停，卻仍有大批粉絲期待他們合體回歸的一天。而微博上名為「BIGBANG」的帳號，其實是由粉絲所創，卻因為直接使用團名而累積了173萬粉絲。但該帳號日前卻突然改為「蔡徐坤資源社」，令粉絲一頭霧水。

▲「權志龍大粉更名蔡徐坤資源社」成為微博熱門話題。（圖／翻攝自微博）

由於YG一開始並未經營海外市場，「BIGBANG」這帳號在微博比官方還早建立，甚至許多人以為這是官方帳號，累積追蹤粉絲人數高達173萬人，BIGBANG真正在微博的官方帳號則是「BIGBANG_ASIA」。

▲擁有173萬粉絲的「BIGBANG」其實不是官方帳號。（圖／翻攝自微博）

不過該帳號近來突然改名為「蔡徐坤資源社」，形同直接宣告爬牆，讓原本的粉絲一頭霧水。不過也有網友跳出來表示，該帳號經常盜圖盜文，「感覺也不是粉絲，只是個佔名字的營銷號，現在哥哥們去當兵消息少了，他就換個有流量的人營銷罷了。」

▲BIGBANG成員近年來陸續入伍。（圖／翻攝勝利微博）

由於兩方皆人氣極高，「權志龍大粉更名蔡徐坤資源社」也因此成為微博熱搜話題。不過另一名有123萬粉絲的「BOBOG-Dragon」反而是向官方喊話：「傻站著幹嘛趕緊佔ID！」也有人恍然大悟：「到這一刻才知道我追蹤的原來不是真BIGBANG。」

▲蔡徐坤是男團NINE PERCENT隊長，人氣超旺。（圖／翻攝自微博）