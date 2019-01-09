野生子瑜現身台南咖啡店　他上前「近距離自拍」：太正了此生無憾！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團TWICE成員子瑜在一連串的年末行程過後，終於得到一段假期，提前回台灣和家人團聚。她此趟行程低調，連粉絲都沒聽到風聲，8日抵達高雄小港機場後，當晚又驚喜現身媽媽在台南經營的咖啡廳。回到家鄉的子瑜非常放鬆，0遮掩更是讓粉絲一眼就認出，更有民眾幸運與她近距離自拍合照。

▲子瑜親切與粉絲自拍合照。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

TWICE近來休假中，包括子瑜、SANA等外國成員們也返回家鄉與家人團聚。她現身小港機場穿著合身牛仔褲和黑色上衣，心情看來非常好。子瑜媽媽到機場接女兒，並透露只是短短放假幾天，應該不會待到農曆年節。

▲野生周子瑜和媽媽現台南咖啡廳。（圖／ETtoday翻攝）

子瑜每每回台都把所有時間花在家人上，子瑜媽媽也透露，有機會會帶她出門走走。她回到台灣後的第一晚，就現身媽媽在台南市東區經營的咖啡廳，抱著吉娃娃愛犬「酷吉」，並大方接受現場粉絲合照、簽名等要求，臉上掛滿親切笑容。

▲子瑜來者不拒，親切和粉絲拍照。（圖／ETtoday翻攝）

粉絲們興奮的把合照貼在社群網站，其中一名粉絲更幸運的與子瑜自拍，距離近到幾乎要貼頭。該位粉絲開心的在IG表示：「此生無憾！」引來許多朋友的羨慕留言，開玩笑說：「你以後不用跟我講話了」下方也有朋友透露：「某琥也賺到一張。」 看來不止一人幸運得到合照，可見子瑜的親民程度不在話下。