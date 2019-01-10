媽自然產卡住！　她被吸出來「頭長成釋迦」徐小可哽咽了

記者潘慧中／綜合報導

徐小可2010年和阿Ben（白吉勝）結婚後，時常分享生活點滴，她近日透露長大後看到自己的童年照，完全不敢相信「可以好好地長成這樣」，話說至此，她忍不住哽咽並接著說媽媽當年很辛苦才生下自己，「吃全餐，一天一夜（才順利生下）。」

▲徐小可提到媽媽的生產過程忍不住哽咽。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



徐小可透露媽媽當年是自然產，過程中已經看到她的頭、卻遲遲出不來，一般是下不來才剖腹，她則是下到一半就下不去了，頭還被醫生壓到，「因為醫生跟護士進來就不斷碰我的頭」，小嬰兒的頭部偏軟，於是剛出生時「頭就跟釋迦一樣，是一顆一顆一顆的。」

▲▼徐小可透露剛出生時，頭長得跟釋迦一樣。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



不只這樣，由於已經看到頭了，醫生當時不敢置信胎兒居然會出不來，所以使用吸盤吸頭，徐小可表示自己一出生「頭是一顆鼓起來的，就像葫蘆頭。」

▲徐小可約兩個月大的模樣。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



▲徐小可童年常被親戚拿來跟兩個漂亮表姊比較。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



此外，徐小可出生不久後罹患黃疸，因為當時黃疸的針要從頭部施打，當時被迫剃光頭，可能擔心她長大會自卑的關係，爸爸當時常稱讚她像王祖賢一樣漂亮、甚至抱著她到處說女兒好可愛，至今仍記憶猶新。

▲約從01：52分開始。（影／取自YouTube／上班這黨事）