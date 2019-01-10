「被請辭」半年…同框《一袋》曾國城！　嚴立婷「神吐槽」網嘴角失守

記者潘慧中／綜合報導

嚴立婷2018年6月透露，接到《一袋女王》的通知「以後不需要再回去錄影」，確定告別合作了3年多的節目，儘管意外卻也不得不接受事實，事隔半年多，她9日曬出與昔日搭檔曾國城的合照，引來一票網友感性留言：「好希望能再看到你們一起主持。」

▲嚴立婷隔半年同框曾國城。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）



嚴立婷在臉書有感而發地說：「想念那段日子的一切。」但值得慶幸的是，曾國城不只主持《一袋女王》一個節目，「幸好你節目夠多讓我們能偶爾相見。」仔細一看才發現，原來她當天受邀參加《天才衝衝衝》的錄製。

照片中，可以看到嚴立婷紮起公主頭、露出V字瓜子臉，身穿蘋果綠毛衣襯托出她的好氣色，搭配白色熱褲展現雪白又修長的美腿，即使只穿平底鞋也絲毫不影響比例。

▲▼嚴立婷最近去錄《天才衝衝衝》。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）



昔日搭檔曾國城則是身穿白襯衫配紅色西裝外套，「他說他沒有瘦」，嚴立婷聽了笑虧：「沒關係大家都知道。」互相鬥嘴吐槽勾起不少觀眾的回憶，許多網友都希望兩人能再合體主持，「還是喜歡這個組合」、「想念妳主持的那段日子。」

▲不少觀眾都很期待嚴立婷和曾國城再度合體主持。（圖／翻攝自Facebook／一袋女王）



嚴立婷當時「被請辭」一事曝光，曾國城表示相當震驚，他向《ETtoday星光雲》表示自己是事件爆出前一個禮拜得知，「根據製作單位的說法，他們合約剛好到期要換約，這次代班的過程中，對於節目有新的型態考量，希望節目呈現出新風貌，所以做了改變。」他替對方感到可惜，「如果我是嚴立婷，我應該會覺得不捨，得了一個小孩，失去一個節目，讓我的搭檔有點小錯愕，不過他們有其他考量，我不方便說什麼。」

嚴立婷臉書全文：

想念那段日子的一切

幸好你節目夠多讓我們能偶爾相見

#他說他沒有瘦

#沒關係大家都知道

#天才衝衝衝