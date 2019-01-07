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洪詩「全素顏」慶生！　對比14年前嫩顏…網看傻眼：Wow

記者潘慧中／綜合報導

洪詩2005年在《我愛黑澀會》憑藉亮麗外型、機智反應，在網路擁有超高人氣，如今身為「Popu Lady」成員，儘管工作越來越忙碌，仍不忘和粉絲分享生活點滴。不知不覺迎來31歲生日的她，6日和高中同學聚會慶生，她直接以素顏入鏡，好氣色讓網友看傻眼：「Wow！超清純！」

▲▼洪詩「全素顏」慶生！（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲▼洪詩嫩顏幾乎沒變。（圖／翻攝自Instagram／angelhong、網路）

▲▼洪詩「全素顏」慶生！（圖／翻攝自網路）

照片中，可以看到洪詩紮起頭髮、換上舒適黑T恤，在朋友貼心準備的草莓蛋糕前許願，露出甜美微笑，仔細看不難發現，她直接素著一張臉入鏡，完全沒有化眉毛、眼妝和唇彩，清純外貌讓人不敢相信她已經31歲了。

▲▼洪詩「全素顏」慶生！（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲洪詩全素顏慶生。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

事實上，洪詩從月初就開啟「生日月」模式，和昔日戰友勇兔一起去吃日本料理，身穿灰色高領針織上衣，貼身剪裁讓窈窕曲線一覽無遺，捧著小蛋糕貼臉合照，想見兩人的好交情。

▲▼洪詩「全素顏」慶生！（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲▼洪詩和勇兔慶生。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲▼洪詩「全素顏」慶生！（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

隔天，洪詩續攤「第二個生日蛋糕」，和友人一起去飯店用餐，大啖海鮮和肉品，「幸福滿足的一晚」，可以看到她當晚頭戴報童帽，身穿灰色字母上衣，坐在桌前誠心許願，臉上幾乎沒有偽裝，態度相當大方。

▲▼洪詩「全素顏」慶生！（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲洪詩開啟「生日月」模式。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

洪詩IG全文：

太幸福了
每一道都是我愛的菜
謝謝我的高中同學讓我點餐
還親自去採買、掌廚
（我有當副手幫忙唷
真的好溫馨又滿足
謝謝他們選的蠟燭
讓我今天18歲
這怎麼好意思
-
#第三個蛋糕
#我愛你們
#謝謝你們
#happybirthdaytohongshih

豆柴因吹毛生氣「狂碎唸」　網友笑：氣到話都講不清楚

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關鍵字

洪詩, Popu Lady, 我愛黑澀會, 黑澀會, 勇兔

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