Sandy「上課不專心」被抓包　吳宗憲張葳葳「揪出真相」老師誤會了

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）憑藉機智反應，逐漸在主持界站穩腳步，跨年前特別排開工作邀約，和友人飛往倫敦度假，提起2019年希望達成的夢想，她6日透露小時候讀書時，一度因為太愛看課外讀物，上課都不太專心，老師以為她在偷看露骨的言情小說、打電話通知家長，「回家被質問了一番。」

▲▼Sandy最近到倫敦散心。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy在社群網站表示，自從國小畢業收到一本席慕容的書，就此開始大量閱讀各種散文、詩詞、長篇和短篇故事，上課偷偷把課外讀物壓在抽屜下方翻看，快速記完筆記後，眼光再度聚焦在課外書上，老師終於看不下去聯絡家長。

回家不免被質問一番，課外讀物一本本被攤開檢查，Sandy透露爸媽這才發現是老師誤會了，得以繼續看書後，她越來越沉浸在文字世界，上下課、午睡、晚自習不停地看，最快一天內看完一本書，「要是一樣的毅力用於學業，我現在可能真的就學霸了咧。」

▲Sandy分享讀書往事。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



國中的文學賞析老師教導Sandy記錄優美字句，就此開啟她吸收文字的另一種途徑，在書上劃重點、和作者單方面筆談，精華的3年國中時光不斷地閱讀、累積了不少作品，國文老師突然問她是否考慮出書，「我的夢想就這麼重新被點燃。」

▲Sandy和家人感情相當緊密。（圖／記者張一中攝）



可惜的是，Sandy透露當時的自己什麼都不懂，重心只好先放在升學考試上，寫作變成偶爾的休閒娛樂，隨後出國唸書，「我的國文程度就只到國中畢業」，但她發現實在無法放棄心愛的寫作，希望在即將迎來29歲生日的這一年，完成升格作家的小小夢想。

Sandy IG全文：

國小畢業莫名其妙收到一本書，

書名叫什麼「席慕容⋯二分之一」

忘了名字現在也找不到了，

記得封面是青青綠綠抽象的圖片，

我以為這是閱讀的更高境界，

認真看書幾天就唸完了。

然後呢？

好像是愛情故事？還是散文集？

我只記得故事突然就結束了，

沒頭沒尾的，讓我心裡怪不是滋味，

大概那就是創意吧我猜。

但自此我開始大量閱讀浪漫的文字，

各種散文、詩詞、長篇短篇故事⋯

上課根本不專心，

偷偷把課外讀物壓在抽屜底翻看，

做筆記也是手起刀落手起刀落，

速速抄寫再丟筆翻頁，

動作越來越熟練，

老師到最後還是打了電話給家長，

上課不認真怕是在看露骨的言情小說，

回家被質問了一番，

手裡的書一本本攤開給檢查，

咦原來老師誤會了，

那就繼續看吧！

後來我延續閱讀習慣，

最瘋狂時期一天可以看完一本書，

上課看、下課看、午睡看、晚自習也看，

要是一樣的毅力用於學業，

我現在可能真的就學霸了咧。

直至國中，

文學賞析老師教我紀錄優美字句，

又開啟了我吸收文字的另一個篇章，

我的書會劃重點，

甚至跟作者單方面筆談，

書頁因此變成活的、有氣息的。

紀錄漂亮的字眼、生動的詞彙，

除了筆記，我也會在腦裡造句，

（造句向來是加速記憶的方法之一）

國中三年，我累積了大量閱讀和寫作，

常常把作品拿給當時的國文老師看，

她有次問我：寫得很好要不要出書？

心裡，哇，怦然心動原來是這個感覺！

我的夢想就這麼重新被點燃，

（對，我從小的夢想就是一輩子當作家）

但畢竟只是個什麼都不懂還得面對基測的九年級生，

打消念頭後只剩下考試、念書、還有偶爾的寫作。

後來出國繼續學業，

因此我的國文程度就只到國中畢業，

但喜歡美麗文藻實在無罪啊！

所以我繼續寫，拼命寫，

把學生時期的孤單與寂寞都綁成馬尾，

匯聚成髮絲，有些光亮，有些凌亂，

但總是湊到一起了。

講到這，第一次覺得自己文太長，

其實是細節太多描述不完啊⋯

總而言之，

2019年希望可以完成我的小小夢想，

感覺好難，到底要寫什麼模式呢？

到底要讓大家看到什麼呢？

唉，好困擾，先來努力一下，

有出版社要幫我圓夢的嗎？

真的有潛水的閱聽大眾還願意買書的嗎？

我驚驚啊！

後記：

大學畢業後有一次在書店逛，

意外看到「席慕容⋯二分之二」

才知道，當時送我書的人⋯只買了上冊啊！

今天要聽：黃子韜的分手不分離