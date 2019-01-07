Sandy「上課不專心」被抓包　吳宗憲張葳葳「揪出真相」老師誤會了

記者潘慧中／綜合報導
Sandy（吳姍儒）憑藉機智反應，逐漸在主持界站穩腳步，跨年前特別排開工作邀約，和友人飛往倫敦度假，提起2019年希望達成的夢想，她6日透露小時候讀書時，一度因為太愛看課外讀物，上課都不太專心，老師以為她在偷看露骨的言情小說、打電話通知家長，「回家被質問了一番。」
▲▼Sandy最近到倫敦散心。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）
Sandy在社群網站表示，自從國小畢業收到一本席慕容的書，就此開始大量閱讀各種散文、詩詞、長篇和短篇故事，上課偷偷把課外讀物壓在抽屜下方翻看，快速記完筆記後，眼光再度聚焦在課外書上，老師終於看不下去聯絡家長。
回家不免被質問一番，課外讀物一本本被攤開檢查，Sandy透露爸媽這才發現是老師誤會了，得以繼續看書後，她越來越沉浸在文字世界，上下課、午睡、晚自習不停地看，最快一天內看完一本書，「要是一樣的毅力用於學業，我現在可能真的就學霸了咧。」
▲Sandy分享讀書往事。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）
國中的文學賞析老師教導Sandy記錄優美字句，就此開啟她吸收文字的另一種途徑，在書上劃重點、和作者單方面筆談，精華的3年國中時光不斷地閱讀、累積了不少作品，國文老師突然問她是否考慮出書，「我的夢想就這麼重新被點燃。」
▲Sandy和家人感情相當緊密。（圖／記者張一中攝）
可惜的是，Sandy透露當時的自己什麼都不懂，重心只好先放在升學考試上，寫作變成偶爾的休閒娛樂，隨後出國唸書，「我的國文程度就只到國中畢業」，但她發現實在無法放棄心愛的寫作，希望在即將迎來29歲生日的這一年，完成升格作家的小小夢想。
Sandy IG全文：
國小畢業莫名其妙收到一本書，
書名叫什麼「席慕容⋯二分之一」
忘了名字現在也找不到了，
記得封面是青青綠綠抽象的圖片，
我以為這是閱讀的更高境界，
認真看書幾天就唸完了。
然後呢？
好像是愛情故事？還是散文集？
我只記得故事突然就結束了，
沒頭沒尾的，讓我心裡怪不是滋味，
大概那就是創意吧我猜。
但自此我開始大量閱讀浪漫的文字，
各種散文、詩詞、長篇短篇故事⋯
上課根本不專心，
偷偷把課外讀物壓在抽屜底翻看，
做筆記也是手起刀落手起刀落，
速速抄寫再丟筆翻頁，
動作越來越熟練，
老師到最後還是打了電話給家長，
上課不認真怕是在看露骨的言情小說，
回家被質問了一番，
手裡的書一本本攤開給檢查，
咦原來老師誤會了，
那就繼續看吧！
後來我延續閱讀習慣，
最瘋狂時期一天可以看完一本書，
上課看、下課看、午睡看、晚自習也看，
要是一樣的毅力用於學業，
我現在可能真的就學霸了咧。
直至國中，
文學賞析老師教我紀錄優美字句，
又開啟了我吸收文字的另一個篇章，
我的書會劃重點，
甚至跟作者單方面筆談，
書頁因此變成活的、有氣息的。
紀錄漂亮的字眼、生動的詞彙，
除了筆記，我也會在腦裡造句，
（造句向來是加速記憶的方法之一）
國中三年，我累積了大量閱讀和寫作，
常常把作品拿給當時的國文老師看，
她有次問我：寫得很好要不要出書？
心裡，哇，怦然心動原來是這個感覺！
我的夢想就這麼重新被點燃，
（對，我從小的夢想就是一輩子當作家）
但畢竟只是個什麼都不懂還得面對基測的九年級生，
打消念頭後只剩下考試、念書、還有偶爾的寫作。
後來出國繼續學業，
因此我的國文程度就只到國中畢業，
但喜歡美麗文藻實在無罪啊！
所以我繼續寫，拼命寫，
把學生時期的孤單與寂寞都綁成馬尾，
匯聚成髮絲，有些光亮，有些凌亂，
但總是湊到一起了。
講到這，第一次覺得自己文太長，
其實是細節太多描述不完啊⋯
總而言之，
2019年希望可以完成我的小小夢想，
感覺好難，到底要寫什麼模式呢？
到底要讓大家看到什麼呢？
唉，好困擾，先來努力一下，
有出版社要幫我圓夢的嗎？
真的有潛水的閱聽大眾還願意買書的嗎？
我驚驚啊！
後記：
大學畢業後有一次在書店逛，
意外看到「席慕容⋯二分之二」
才知道，當時送我書的人⋯只買了上冊啊！
今天要聽：黃子韜的分手不分離