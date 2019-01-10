飛翔學校辦球賽　幼稚園媽媽「叫老公一定要參加」黑人真的怕了

記者潘慧中／綜合報導

陳建州（黑人）跟范瑋琪（范范）育有雙胞胎飛飛翔翔，他近日透露自從兒子們開始上幼稚園後，並沒有因此忙裡偷閒，「因為學校會安排一些有的沒的，去菜園拔蘿蔔、親子去動物園。」不只這樣，他聽說最近還要舉辦籃球比賽後，兩個原因讓他決定婉拒。

▲陳建州是籃球員出身。（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州）



陳建州在《上班這黨事》表示，該場籃球比賽是打算讓校內爸爸組成一隊、對抗別園區的爸爸，所有家長都在問他是否會參賽，但他內心其實很惶恐，「很怕讓其他爸爸會覺得漏氣」，因此最後以「那天可能有事」婉拒出席。

▲▼幼稚園有很多媽媽在詢問黑人是否會參加。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



沒想到，老師輾轉透過小亨堡進一步詢問：「他schedule是真的有事嗎？」老師解釋因為有很多媽媽在問，原來是媽媽們想目睹他的打球英姿，如果陳建州確定要參加的話，媽媽們就會叫老公一定要參賽，「那種對抗是難得的。」

▲▼黑人透露當天應該不會現身。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



陳建州聽完更害怕參加了，「因為怕被拱灌籃」，他透露該球賽預計8點多開賽，「都還沒熱開」擔心身體承受不了，他接著開玩笑說，前一天應該會裝感冒，「怕到裝感冒有沒有。」

▲約從42：27分開始。（影／取自YouTube／上班這黨事）