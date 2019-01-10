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主持尾牙「這句話犯長官大忌」！　孫生講錯話「害反骨丟工作」

記者潘慧中／綜合報導

「Wackyboys 反骨男孩」無厘頭風格在網路上累積不小知名度，沒想到團長酷炫近日指控孫生口不擇言，有次主持尾牙時，當長官致詞完要回座，對方脫口一句玩笑話，便再也沒有接到該公司的邀約了。

▲▼孫生被控講錯話「害反骨沒工作」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲酷炫指控孫生常說錯話。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

酷炫最近在《綜藝大熱門》控訴孫生常口出狂言，「講錯話害我們沒有工作！」他們有次主持一間藥廠的尾牙時，長官致詞完畢準備下台前，孫生突然脫口：「那請長官先行入土。」酷炫認為校園場可以講這種話沒關係，但那畢竟是間藥廠，難免會有點不恰當。

▲▼孫生被控講錯話「害反骨沒工作」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼孫生開玩笑要長官「先行入土」。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼孫生被控講錯話「害反骨沒工作」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

沒想到，孫生反而笑虧酷炫講話太無聊，「入座沒有哏嘛！」吳宗憲聽了也表示，如果是官方尾牙，長官講完話要回座時，連說「請先下台」都不行，頗有主持經驗的Lulu和陳漢典連續說了許多次不行，「這都大忌！」

▲▼孫生被控講錯話「害反骨沒工作」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼孫生最後讓長官「用穢土轉生之術出來」。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼孫生被控講錯話「害反骨沒工作」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

不只這樣，酷炫透露孫生當時還融入動漫哏，對方跟他說：「我第二段用穢土轉生之術讓他出來」，結果真的說了「沒人聽得懂！」孫生則反駁長官可能皺眉頭，但是「員工笑哈哈」，此話一出反被Lulu笑虧：「可是出錢的是長官啊！」酷炫聽了則吐槽他：「那也是你最後一次主持他們家尾牙啊！」他最後也認了似乎有點道理。

▲約從25：18分開始。（影／取自YouTube／我愛大熱門）

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孫生, Wackyboys, 反骨男孩

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