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瑤瑤「第一次和親妹看演唱會」！　朝聖五月天…媽私訊「有驚人巧合」

記者潘慧中／綜合報導

五月天《人生無限公司》6日在台中打卡下班，期間吸引不少藝人前往觀賞。瑤瑤（郭書瑤）5日透露，人生第一次和妹妹看演唱會就是來朝聖五月天，曬出姊妹合照，似乎是傳給媽媽報平安的自拍照，妹妹的白肌大眼驚艷一票粉絲：「可惜沒巧遇！」

▲▼瑤瑤「第一次和親妹看演唱會」！（圖／翻攝自Facebook／五月天 Mayday）

▲五月天《人生無限公司》6日畫下句點。（圖／翻攝自Facebook／五月天 Mayday）

照片中，可以看到瑤瑤放下長髮、頂著精緻淡妝，單從該畫面來看，她似乎沒有特別偽裝，沒戴棒球帽、墨鏡或口罩，態度相當大方，身穿簡約深色服裝，笑得十分燦爛，身旁長髮女子正是她的妹妹，白皙皮膚加上靦腆笑容，相當惹人憐愛。

▲▼瑤瑤「第一次和親妹看演唱會」！（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤 瑤瑤）

▲瑤瑤人生第一次和妹妹看演唱會就是來朝聖五月天。（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤 瑤瑤）

瑤瑤透露整場演唱會聽下來，一直很想吃火鍋，當聽到《洗衣機》這首歌時，她不禁想念起媽媽，驚喜的是，演唱會結束後，媽媽便回傳訊息：「好美的兩位美女，家裡有火鍋，回來吃吧。」意外巧合讓她幸福直呼：「今晚在人生無限公司的體驗真的很特別～喜歡麻辣鍋，更喜歡媽媽，謝謝五月天。」

▲▼瑤瑤「第一次和親妹看演唱會」！（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤 瑤瑤）

▲媽媽要瑤瑤姊妹倆趕快回家吃火鍋。（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤 瑤瑤）

事實上，瑤瑤對家人很有責任感，當年為了分擔媽媽、妹妹和弟弟的生活開銷，身為長女的她放棄高中學業，把握時機一闖演藝圈，妹妹2016年大學畢業後，她開玩笑說：「我可以少付一個人的學費了！哈哈！」妹妹2010年曾在她的MV《好姐妹》露臉，青澀模樣在當時引起話題。

▲瑤瑤和家人感情很緊密。（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤 瑤瑤）

瑤瑤臉書全文：

人生第一次和我家妹仔一起看演唱會，整場演唱會一直想吃火鍋，然後演唱會聽到洗衣機這首歌就很想媽媽，結果演唱會結束收到這個訊息，今晚在人生無限公司的體驗真的很特別～

#喜歡麻辣鍋
#更喜歡媽媽
#謝謝五月天

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