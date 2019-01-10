女神半夜衝一蘭拉麵！　「0偽裝」正面被拍…網看傻：真的超大咖

記者潘慧中／綜合報導

張韶涵儘管平常忙於工作，仍不時會和粉絲分享生活點滴，她9日深夜在社群網站上傳一段在台北一蘭拉麵用餐的影片，熟悉的背影、修長雪白的美腿讓人想不多看她一眼都難。

▲張韶涵常和粉絲分享生活點滴。（圖／翻攝自微博／張韶涵）



畫面中，可以看到張韶涵頭戴黑色棒球帽，襯托出精緻妝容和巴掌臉，身穿黑色亮面外套，鏡頭拉遠發現她「下衣失蹤」，一雙白皙筆直美腿藏都藏不住，造型簡單卻遮掩不住巨星風采。

▲張韶涵露出一雙美腿。（圖／翻攝自微博／張韶涵微吧）



張韶涵親切地轉過頭對鏡頭透露，工作剛結束就連忙衝去吃一蘭拉麵，「在台北，我現在應該說好幾年沒有這樣出來過了，所以特別地enjoy！」可以發現隔壁似乎還有其他客人，但她的態度相當大方，話一說完就轉過頭繼續滑手機，絲毫不介意外界目光。

▲張韶涵對鏡頭講完話，轉過頭繼續玩手機。（圖／翻攝自微博／張韶涵微吧）



事實上，張韶涵自出道以來一直維持著纖瘦身材，她曾透露吃歸吃，自己每天一定至少花5分鐘運動，以鍛鍊腹肌，有時間的話，就會做深蹲、皮拉提斯、有氧運動，以及瑜珈等進階型，並每天交換做不同運動，以加強不同效果的訓練，即使已被視為「紙片人」的她，還是擁有傲人的結實腹肌。

張韶涵收工吃一蘭拉麵，影片請點這裡。