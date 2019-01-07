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失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

記者潘慧中／綜合報導

宥勝去年11月中旬跟隨台灣史上第一支南極長征隊出發前往「南極點」，歷經41天生死交關終於到達目的地，回程之際，他7日透露妻子飛了大半個地球來迎接他，「天啊～～蕾媽真的是瘋了～～真是太震驚又太開心了呀！我一整個變成傻眼貓咪了！」

▲▼妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

▲▼妻子飛了大半個地球，親自迎接宥勝回家。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

▲▼妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

在此之前，宥勝透露已經和老婆失聯多天，對方的驚喜現身，讓待在智利的最後一晚變得難忘，「蕾媽幾乎100小時的轉機人生…一頓溫馨的晚餐，和一場久違的豪飲…一路有妳在身邊，心情根本已美好，全團的人都羨慕的要命啊哈哈。」

▲▼妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

▲宥勝心疼妻子無法多做停留。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

令宥勝心疼的是，妻子沒有太多時間停留在當地散心，「只待不到12小時就要跟我們回去了，好可惜啊。」只能感謝老婆帶來這份驚喜，讓這趟冒險旅程有了完美結局，「我們終於要回來了～然後我們正要前往巴黎，目前看來一切順利，所以就1/8見囉～。」

▲▼妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

▲▼宥勝準備回台灣啦！（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

▲▼妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

宥勝出發前，背著妻兒立下千字遺囑、交代好身後事，就是深怕自己「回不來」，抵達南極點當下，感性的他終於放下心中大石頭，「南極長征隊終於成功達成任務，這一路真的很不簡單！當初我原本不想面對會有『萬一』的結果，但隊長劉柏園提醒應該為愛的人好好準備，所以我才整理好心情準備遺囑，但現在遺囑終於可以撕了！」

宥勝臉書全文：

天啊～～
蕾媽真的是瘋了～～
居然飛了大半個地球迎接我們...
·
真是太震驚又太開心了呀
我一整個變成傻眼貓咪了
·
不過心疼的是，
妳根本沒機會去旅遊一下，
因為只待不到12小時就要跟我們回去了，
好可惜啊
·
但一頓溫馨的晚餐，
和一場久違的豪飲，
還是讓在智利的最後一夜變得難忘，
雖然我連去拍麥哲倫腳趾都不記得了
·
終於要回家了！
·
但一路有妳在身邊，
心情根本已美好，
全團的人都羨慕的要命啊哈哈
·
謝謝妳的驚喜，
讓這場失聯超久的大冒險，
擁有如此美麗的結局
·
感謝大家的關心和支持，
我們終於要回來了～
·
然後我們正要前往巴黎，
目前看來一切順利，
所以就1/8見囉～
·
#前進南極點
#為夢想冒險
#蕾媽幾乎100小時的轉機人生

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