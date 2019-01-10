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文慧如夢到過世外婆「7秒就消失」　爆哭⋯記者會中斷！

記者關韶文／台北報導

唱作新人文慧如憑著Cover歌曲在在Youtube累積億萬點擊，為了讓歌迷專心聽她的創作，一口氣將過去翻唱歌曲全數下架，因此掉了不少粉絲。文慧如重新歸零，舉辦新專輯《親愛的你＿＿怎樣的我》發片記者會，在前一天晚上夢到過世的外婆，讓她在記者會上崩潰大哭，甚至回台下補妝才能繼續。

▲▼文慧如《親愛的你＿怎樣的我》發片記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼文慧如想到過世外婆，崩潰大哭。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼文慧如《親愛的你＿怎樣的我》發片記者會。（圖／記者林敬旻攝）

文慧如於2016年一個人自家鄉新加坡來台追逐音樂夢，如今終於發行個人創作專輯，她自掏腰包花了10萬，把家人全都請到現場來，心情十分激動地表示：「心情真的非常感動，覺得自己努力走到這裡，一路以來接受了太多人的幫助與鼓勵，十分感謝大家陪我一起圓夢。今天我的家人也從新加坡飛來台灣見證我的記者會，自從我兩年多前來台灣以來，家人都還沒有來看過我。這次我很希望他們可以來看，就自費包了他們機票住宿來台。」

▲▼文慧如《親愛的你＿怎樣的我》發片記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼文慧如《親愛的你＿怎樣的我》發片記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼文慧如《親愛的你＿怎樣的我》發片記者會。（圖／記者林敬旻攝）

去年7月，文慧如在台灣舉辦音樂會，音樂會前兩天高齡80歲的外婆過世，但由於外婆出殯撞期了自己的演出，文慧如忍著傷痛趕回台灣彩排。這次舉辦發片記者會，文慧如夢到了自己的外婆，「夢裡面她握著我的手，我在夢裡面唱歌，但只有七秒她就不見了。」

新專輯中，文慧如寫了一首歌曲《親愛的你》獻給外婆，也因為喜愛家人團聚的感覺，她自掏腰包花了10萬，把新加坡家人全都請到記者會現場共襄盛舉，「但是我媽很嚴格，有時候會說這首歌為什麼要這樣寫，我覺得這首歌最不好聽。」

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