還原《賭神2》邱淑貞超狂戰服！林采緹「包不住上圍」事業線外露被看光

記者潘慧中／綜合報導

港星邱淑貞的性感形象深植人心，雖然1999年結婚後便淡出演藝圈，但女神的稱號仍難以被撼動。近日格外引起討論的是，林采緹還原了她在電影《賭神2》的經典造型，立刻吸引破千人按讚朝聖！

▲林采緹：「今天是黑桃A海棠！」（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面中，可以看到林采緹身穿一襲鮮紅色的平口短禮服，亮眼的色調更顯白皙膚色，禮服裙襬採荷葉邊設計，還應景地叼著一張撲克牌入鏡，「今天是黑桃A海棠！」

▲▼林采緹辣露超兇上圍。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



除了亮眼服裝，林采緹一貫維持得極佳的體態更是引發熱議。在平口深V的剪裁下，不但襯托出漂亮的肩頸線條，渾圓半球和事業線更是被看光光，性感程度破表！

▲▼林采緹大方展露好身材。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



事實上關於維持體態，林采緹曾坦言產後一度靠挨餓或一天只吃一餐的方式來減肥，要不然就是吃完大餐後的隔天讓自己吃得更少，卻也因此造成「稍微多吃一點就會胖」的後果。

▲林采緹長期維持運動習慣。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



最終，林采緹下定決心恢復運動習慣，飲食方式也改成以健康均衡為主。長期執行後，那些多出來的體重才逐漸下降，而某些部位也明顯結實不少。