車銀優新戲要播了！《超能路人甲》突獲超能力　聯手朴恩斌救世

記者吳睿慈／綜合報導

男神車銀優2025年9月到軍中報到，入伍前他接演Netlfix新戲《超能路人甲》，首度合作實力派女星朴恩斌 ，經過1年多的等待，官方17日宣布戲劇定檔日期，確定在5月15日與粉絲見面。他雖爆出逃稅風波，但新劇依舊很有討論度，公開預告片就掀起熱議。

▲車銀優主演《超能路人甲》突獲超能力，聯手朴恩斌拯救世界。（圖／Netflix提供）



《超能路人甲》故事背景設定在1999年，講述一群住在同一個社區、格格不入的「路人甲」們，意外獲得超能力，為了對抗威脅世界和平的反派而被迫組隊出擊。影集自消息曝光以來便備受關注，由《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅》導演劉仁植再度攜手《非常律師禹英禑》主演朴恩斌合作，更讓期待值持續飆升。

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▲▼《超能路人甲》預告片於17日驚喜公開。（圖／翻攝自Netflix）



預告片裡，幾位主角意外獲得超能力，朴恩斌飾演的殷彩馜隨興起舞，完美展現她「城市災難製造機」的稱號，散發衝動又無拘無束的魅力；其他人則在混亂中摸索能力，比方說車銀優飾演的李雲情能讓書本漂浮空中，崔大勳詮釋的孫京勳發現手機黏在手掌上動彈不得，林成財演的姜羅賓甚至像撕紙一樣把車門扯開。

面對突如其來的能力，孫京勳與姜羅賓一臉錯愕，也預示著他們即將踏上的荒謬冒險。定檔預告的尾聲，一行人齊聚市政廳進行志工服務，暗示這支風格獨特的一行人即將擦出意想不到的火花與笑料。《超能路人甲》將於5月15日Netflix全球獨家上線。