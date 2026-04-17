記者潘慧中／綜合報導

「資生堂千金」李宓2021年結婚後，陸續生下5個孩子，不時會和粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她上節目分享了買房心得，從30坪到百坪大宅，前陣子更首度將投資觸角延伸至海外，背後原因也隨之曝光。

▲李宓上《女人我最大》分享買房投資心得。（圖／翻攝自Instagram／ mintangelme）



李宓坦言，第一間房子是在30歲購入的，位於交通便捷的台北市中山區，室內空間約30坪左右供自住。到了35歲結婚時，為了讓一家人住得更舒服，她選擇換購位於三重重劃區的100坪大房子。儘管該區當時尚無捷運經過，但超大坪數的居住環境提升了生活品質。

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▲李宓很有投資眼光。（圖／翻攝自Instagram／ mintangelme）



至於第三間房產，李宓則是在2025年買下位於阿布達比的房子。她坦言很多人聽到這個地點都很驚訝，但其實這是經過深思熟慮的決定，「我其實是看準長期發展、政策優勢，還有整體市場的潛力才做這個決定。」

▲李宓2025年買下位於阿布達比的房子。（圖／翻攝自Instagram／ mintangelme）



關於如此積極投入房產投資的原因，李宓也坦言「演藝圈太不穩定」，因此需要透過投資來為自己建立安全感，「讓自己在面對未來時，有更多空間和選擇權。」