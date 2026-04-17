朴春3頁手寫信告白2NE1！　盼「毒品爭議」當沒發生過

記者張筱涵／綜合報導

韓團2NE1出身歌手朴春先前因爆料隊友Sandara Park（Dara）涉毒，引發外界譁然，如今事隔一個月，她再度透過社群發聲，公開三頁手寫信向大眾致意，並罕見表達希望相關「毒品說法」能被視為不存在，再度掀起討論。不過，目前該則貼文已被刪除。

▲朴春（左二）突發手寫信。（圖／翻攝自Instagram／daraxxi）



手寫信吐露心聲 逐一點名成員表達情感

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朴春17日於個人SNS上公開長篇手寫信，以「致國民」為開頭，內容中逐一提及2NE1成員，流露對團體的深厚感情。她形容Sandara Park是「來自菲律賓的公主，也是團隊中維持平衡的聰明大腦」，即便是年長成員，仍努力不懈；對於隊長CL則讚為「表演之神」，並稱讚忙內孔敏智是「舞蹈之神、值得驕傲的妹妹」。

突喊「希望毒品說法不存在」 再掀關注

信件中最引發關注的是，朴春對過往爭議的態度轉變，她在文末寫下，希望「關於毒品的那段說法能被當作沒有發生過」，並坦言因為2NE1四人能相聚本身就是奇蹟，不希望過去的風波影響團體價值，流露複雜且沉重的心境。

▲朴春手寫信。（圖／翻攝自韓網）



曾爆料隊友涉毒 風波一度失控

回顧事件，朴春今年3月曾在SNS發文，指稱Sandara Park因毒品問題被抓，為掩蓋事件才將她塑造成「吸毒者」，言論一出震驚外界。隨著爭議擴大，朴春隨後刪文，並由身邊人士出面表示該發言與其健康狀況不穩有關，試圖平息風波。

對此，Sandara Park隔日也親自回應，強調「沒有吸毒」，並以簡短發言表明立場，同時關心對方健康狀況。不過她之後取消追蹤朴春帳號，被外界解讀為劃清界線。

然而事件並未就此結束，朴春隔日再次重新上傳相關爆料內容，使爭議再度升溫，輿論一度轉為負面。

活動暫停養病 網友反應兩極

目前朴春因健康因素暫停2NE1巡演相關活動。此次手寫信曝光後，網路反應呈現兩極，有人認為她對團體的情感依舊深厚，也有人擔憂其精神狀態，呼籲應接受專業治療與照顧。

整起事件從爆料、反駁到如今的態度轉變，仍持續在網路發酵，外界也關注朴春後續動向及團體關係是否受到影響。

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