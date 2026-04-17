最帥翻譯來了！金宣虎6月登台辦見面會　售票資訊一次看

記者吳睿慈／台北報導

男神金宣虎近年以穩定演技與溫暖形象累積超高人氣，他所主演的《愛情怎麼翻譯？》年初上線後，人氣再度攀升，粉絲陷入他的溫暖笑容中，遲遲無法。為回饋一直以來支持他的粉絲，日前首爾場見面會圓滿落幕後，海外站也一一公布，他預計在6月6日來到台灣與粉絲相見，時隔3年再度登台。

▲金宣虎6月登台辦見面會。（圖／翻攝自Netflix）



金宣虎日前連辦兩天的首爾場粉絲見面會中，以「LOVE FACTORY」為主題，化身「廠長」登場為活動揭開序幕，他從近況分享、日常生活到作品幕後與演技想法，皆用自然真誠的方式與粉絲交流，回應長久以來的關注與支持。

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現場也安排多項參與式環節，包括遊戲、拍照時間與挑戰任務等，讓觀眾能實際參與其中，整場活動在多樣內容交織下呈現豐富看點。到了活動尾聲，金宣虎向粉絲表達心意：「能和粉絲見面、交流就是很大的療癒，總覺得一直從大家身上獲得更多，謝謝大家抽空前來。」

▼▲金宣虎售票資訊、福利公開。（圖／大步整合行銷提供）



延續首爾場的熱度，金宣虎也將展開亞洲巡迴行程，眾所期待的台北場將於6月6日晚點6點在新北市工商展覽中心舉行，他特別為台北場錄製問候影片表示：「很久沒有在台北和大家見面了，一想到能再見到大家就很期待。」並透露為此次活動準備了多項內容，更吐露「想親眼看到大家開心的樣子」展現對台粉的重視。

台北場票價為6880元、5880元、4880元、3880元以及愛心票3440元，將於4月26日下午5點透過拓元售票系統開賣，購票入場皆可享有Hi-Bye歡送、小卡與台北限定官方海報等全區福利；另設有多項抽選福利，包括VIP區1對5團體合照，以及A、B區1對10團體合照，以及親筆簽名拍立得、簽名海報等內容，愛心區亦納入共同抽選機制。更多詳情請洽主辦單位大步整合行銷。