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鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！　柯奐如痛訴「只戴保險套」拍5hrs

娛樂中心／綜合報導

柯奐如日前痛訴，2007年演出《情非得已之生存之道》，床戲僅貼胸貼全裸上陣，然而身兼導演、男主角的鈕承澤只戴保險套，讓她陰影難消，也讓當時播出的電影床戲片段，被翻出熱議。

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▲▼柯奐如還原鈕承澤床戲始末 。（圖／《情非得已之生存之道》海報、《無法辯護》劇照）

▲柯奐如日前還原鈕承澤床戲始末，陰影難消。（圖／《情非得已之生存之道》海報、《無法辯護》劇照）

柯奐如透露，當時進入《情非得已之生存之道》劇組後，對於如何拍攝該場「發生關係」的床戲，除了有「背面到背部」的具體共識，拍攝細節完全沒有討論，「我也不好意思再問，我想對方那麼有經驗，一切應該會沒有問題，跟著對方走便是。」

拍攝當下，為了呈現最完美的畫面、身體沒有留有痕跡，柯奐如全身只貼了胸貼就上場，鈕承澤只使用了保險套、並告訴她不會真的怎麼樣，「我相信對方是想令我安心，但其實這句話不需要說。」事後，她陰影難消，後來聽聞後期剪接時，剪接室特意掛上窗簾、以現在的版本問世，內心除了感謝，但也不禁疑惑若最後能以這樣的形式呈現，「那當初真的有必要付出如此多來完成嗎…？那對我的心理來說，是二次傷害…。」

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這場床戲拍攝長達5個小時，後來剪出的正片版本，床戲只剩下約10秒時間，尺度也幾乎都點到為止，這段畫面隨著柯奐如出面控訴，也被翻出熱議。

▲《情非得已之生存之道》鈕承澤、柯奐如床戲剩約10秒。（圖／翻攝自網路）

▲《情非得已之生存之道》鈕承澤、柯奐如床戲剩約10秒。（圖／翻攝自網路）

▲《情非得已之生存之道》鈕承澤、柯奐如床戲剩約10秒。（圖／翻攝自網路）

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鈕承澤, 豆導

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