快訊／阿緯百億老婆生下二胎！　他親手接生「元旦寶寶」

記者劉宜庭／綜合報導

藝人阿緯（劉峻緯）和身價破百億的女友豆豆於2016年結婚，同年迎接寶貝女兒「錢錢」誕生，他2018年7月鬆口老婆懷上第二胎的喜訊，讓粉絲又驚又喜。如今，老婆順利自然產下二胎男寶寶，且是他親手幫忙接生！

▲豆豆平安生下元旦寶寶，而且是由阿緯親手接生。（圖／翻攝自阿緯、豆豆IG）



阿緯7月份帶著妻女旅遊，慶祝結婚兩周年紀念日時，PO出一系列出遊照報喜，當時老婆豆豆身穿寬鬆服裝，腹部明顯隆起，其中一張心型鎖照片裡頭，更寫著「錢錢平安長大，小北B健健康康，緯豆幸福」，證實太太懷二胎，事後也證實是兒子。

隨著豆豆離預產期越來越近，阿緯5天前也透過IG發文預告：「我兒子要出生了。」事前更帶著即將臨盆的老婆外出聽林宥嘉演唱會，當時他笑說，「胎教就是要聽好音樂！」

▲阿緯3天前帶老婆看演唱會，笑說是做胎教。（圖／翻攝自阿緯IG）

如今，阿緯在2019年第一天，終於迎來家庭新成員，豆豆透過Instagram發文報喜，「弟弟來報到了！」她透露，這次沒有吃到什麼苦，就順順地生下二胎，「弟弟還是豬隊友親手接生的，錢錢也跟弟弟也有了第一次的接觸，非常小心體貼，100分的姐姐，一切都是很特別的經驗，很美好的一天。」

▲錢錢見到弟弟啦！（圖／翻攝自豆豆IG）