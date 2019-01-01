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男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

記者劉宜庭／綜合報導

網美江佑真（本本）外型甜美可愛，分別在IG、臉書都擁有破20萬粉絲關注，近來更積極經營YouTube頻道，在最新推出的影片中，更自揭黑歷史舊照，以及過去宛如八點檔一般的情史，痛訴曾遭渣男劈腿，結果讓她和弟弟「同時被綠」，慘痛經驗也在網路上掀起一陣熱議。

▲本本外型甜美，在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝自Facebook／江佑真-本本（Alva））

▲本本外型甜美，在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝自Facebook／江佑真-本本（Alva））

▲本本外型甜美，在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝自Facebook／江佑真-本本（Alva））

▲本本外型甜美，在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝自Facebook／江佑真-本本（Alva））

本本透露，過去以來，自己常被外界謠傳是男生、偽娘，甚至還有人斬釘截鐵地指她本名是「張俊本」，對於這些莫須有的傳聞，她感到無奈之餘，也乾脆大方公開過去的「黑歷史」，也藉此機會打臉謠言。她翻出約6年前國中時期的中二照片，當年照片檔名取做「萌殺」，照片中的她，頂著經典羽毛剪髮型，擺出各種POSE，讓她如今看了也忍不住噴笑。

然而，本本翻出自己第一次戴隱形眼鏡的照片時，突然話鋒一轉，提到照片中的隱形眼鏡，其實是一個學長送她的，當時雙方交往1年多，講到這裡忍不住開始要DISS對方：「他是真的給我留下很大的陰影，當初為了那個男生，我死纏爛打…。」

▲本本自曝一系列黑歷史舊照。（圖／翻攝自YouTube／本本）

▲本本自曝一系列黑歷史舊照。（圖／翻攝自YouTube／本本）

▲本本自曝一系列黑歷史舊照。（圖／翻攝自YouTube／本本）

▲本本自曝一系列黑歷史舊照。（圖／翻攝自YouTube／本本）

「我真的很喜歡他，就算那個男生發生過很多很離譜的事情。」本本舉例，有次對方把另名女生帶回家吃飯，一起拍了張照片，還一起刺了一樣的刺青，她氣得拿照片質問，男生竟回她，「那個餐廳是家庭式的，所以就很像家裡。」至於刺青，男方則解釋，是2人剛好發現對方都刺一樣的圖案，讓本本忍不住大罵，「他真的是說謊不打草稿！」

本本坦言，曾為了這個人，每天都過得很傷心，當時就讀國中的她，沒辦法幫家裡賺錢，還耗費許多電話費打給對方，「每一通都在吵架，從早吵到晚，一直吵一直吵，哭死，從早哭到晚，然後哭了大概一年吧。」

本本接著說，「我弟班上有兩個女生，喜歡上了我男朋友，然後我男朋友也跟這兩個女生怎樣了，然後我弟還喜歡他們班上那個跟我男朋友怎樣的女生。」後來她發現，她弟弟喜歡的女生的即時狀態顯示，「今天第一次初吻好緊張好害羞。」當時，她憑著強烈的第六感，要弟弟去問那個女生跟誰接吻，一問之下才驚覺，「天哪！是我男朋友欸，超扯的！」她也忍不住笑說，「我跟我弟一起被綠。」

▲本本自曝一系列黑歷史舊照。（圖／翻攝自YouTube／本本）

▲本本翻出過往情傷同時，也不忘呼籲眾人別為感情傷害自己。（圖／翻攝自YouTube／本本）

雖然自曝情傷經歷，本本透露，雖然心中確實冒出自殘念頭，但她最後沒有這樣做，同時也藉此機會呼籲眾人，不要為了感情去做傷害自己的事情，「一開始會很難過，但是漸漸地你就會把這些事情忘記，你就會不在意了，還會回頭去想說，為什麼當初你要在這個人的身上放了那麼多心力，浪費那麼多力氣和眼淚，真的不值得。」

▼本本自揭黑歷史。（影片／翻攝自YouTube／本本，如遭刪除請見諒。）

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