ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

具惠善耳下1cm短髮激美！　神逆齡「根本女高中生」驚豔50萬人

記者劉宜庭／綜合報導

南韓演員具惠善氣質清新，水汪汪大眼睛和白皙皮膚是許多人心中的女神，出道16年以來，大多以招牌波浪長髮示人。她平時常在社群網站，分享生活點滴，近來曬出一系列自拍美照，其中，頂著飄逸激短髮入鏡，模樣被容宛如高中生一般清純，逆齡畫面甚至登上微博熱搜榜上，引發熱烈討論。

▲具惠善耳下1cm短髮激美。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

▲具惠善耳下1cm短髮激美。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

▲具惠善原先頂著飄逸長髮。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

具惠善自3日起，陸續透過Instagram發文，一連曬出多張自拍美照，引人注意的是，她似乎將招牌長髮剪短，頂著耳下約1公分的激短髮入鏡，期間不時將頭髮塞到耳後，散發出迷人氣息，一雙水汪大眼，更是電暈大票粉絲。

▲具惠善耳下1cm短髮激美。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

▲具惠善耳下1cm短髮激美。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

▲具惠善耳下1cm短髮激美。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

▲具惠善耳下1cm短髮激美。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

▲具惠善耳下1cm短髮激美。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

▲具惠善耳下1cm短髮激美。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

具惠善上個月更新IG時，還頂著飄逸長髮入鏡，沒想到隔月隨即以短髮造型亮相，煥然一新的造型，讓不少人為之驚艷，甚至還登上微博熱搜榜上，同時超過50萬人狂搜，獲得許多網友好評，粉絲也紛紛留言激讚，「好看」、「真的好美哦」、「具大人真的是氣質超讚阿，短髮長髮都一樣美」，甚至還有人形容，女神剪短髮後，和老公安宰賢似乎有幾分相似，「夫妻臉」也在網路上掀起一陣熱議。

▲具惠善耳下1cm短髮激美。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

▲具惠善耳下1cm短髮激美。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

▲具惠善耳下1cm短髮激美。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

▲具惠善新造型獲得不少網友好評。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

▲具惠善與安宰賢。（圖／翻攝自安宰賢Instagram）

▲具惠善與安宰賢被指有夫妻臉。（圖／翻攝自安宰賢Instagram）

推薦閱讀

昆凌跨年搶看「神級天團」！　周杰倫陪妻追星…台下狂歡畫面曝光

周采詩宣布懷孕3個月！　兒子胎名「候里榭」全來自怪夢

劉在錫2個月前出題「和藝人交往過？」　Jennie一聽完…摀嘴笑了！

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

快訊／阿緯百億老婆生下二胎！　他親手接生「元旦寶寶」

開店2度被吃霸王餐　錦雯心寒收攤認了：我真的不適合做生意

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

球球曝婚紗照「跨年想跟男友一起過」　網狂CUE星培…她親自回應了

瘋傳「范冰冰私生子」范丞丞硬起來提告！　曝「關鍵證據」法院判決出爐

飛輪海合體？　汪東城罕見鬆口「4字解答」掀暴動！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

大飛暗戀楊晨熙10多年：我是她粉絲！　「終於娶到偶像」愛情故事甜炸

阿滴、滴妹「公開道歉」　認10大錯誤：做了一些對不起大家的事

和閨蜜吃完飯「男友拒絕幫買單」！　安妮：我覺得好丟臉

潘瑋柏爆「結婚娶空姐女友」！　網曝：潘爸爸上課說溜嘴

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！　對比周子瑜…網服了：真的有像

周杰倫夫妻為何「堅持不曝光小孩」？　昆凌曝光「2人共識」超有愛

熊熊忍男友偷吃6年　吵架隔天回家⋯小三躺在她床上

「大陸最美童星」長大了！　19歲近照曝光…網全看呆：認不出

台北車站驚見「大咖韓星」搭高鐵南下　路人一看爆RP：是河正宇！

車太小沒位子　歐陽娜娜「貼心舉動」網服了大推：路轉粉！　

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

具惠善, 安宰賢

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鹿晗被爆「買3.6億豪華婚房」娶關曉彤！　工作室火速回應
  2. 《黑澀會》斯亞生日趴熱舞「掉出東、西半球」　眾星狂歡畫面曝光
  3. 孫協志掏出「禿頭黑歷史」驚悚照！萬名網友卻樓歪：好老派
  4. 孟耿如超火大「鏡頭搶多久」　口罩一脫是黃子佼超驚嚇
  5. 孫協志錄影現場和粉絲相認！掀出「搭直升機跑簽唱」超狂過往
  6. Wanna One「解散演唱會」全程直播　台灣電影院看得到！
  7. 舊愛周孝安爆劈腿　江祖平：沒結婚大家都是競爭者
  8. 「無雙」前團員控性騷擾！　團長劉學軒：曾給4萬元和解
  9. 無雙樂團爆潛規則！　團長傳訊女成員「老師好愛妳的蜜大腿」
  10. 具惠善耳下1cm短髮激美！　神逆齡「根本女高中生」驚豔50萬人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366