具惠善耳下1cm短髮激美！　神逆齡「根本女高中生」驚豔50萬人

記者劉宜庭／綜合報導

南韓演員具惠善氣質清新，水汪汪大眼睛和白皙皮膚是許多人心中的女神，出道16年以來，大多以招牌波浪長髮示人。她平時常在社群網站，分享生活點滴，近來曬出一系列自拍美照，其中，頂著飄逸激短髮入鏡，模樣被容宛如高中生一般清純，逆齡畫面甚至登上微博熱搜榜上，引發熱烈討論。

▲具惠善原先頂著飄逸長髮。（圖／翻攝自具惠善Instagram）



具惠善自3日起，陸續透過Instagram發文，一連曬出多張自拍美照，引人注意的是，她似乎將招牌長髮剪短，頂著耳下約1公分的激短髮入鏡，期間不時將頭髮塞到耳後，散發出迷人氣息，一雙水汪大眼，更是電暈大票粉絲。

▲具惠善耳下1cm短髮激美。（圖／翻攝自具惠善Instagram）



具惠善上個月更新IG時，還頂著飄逸長髮入鏡，沒想到隔月隨即以短髮造型亮相，煥然一新的造型，讓不少人為之驚艷，甚至還登上微博熱搜榜上，同時超過50萬人狂搜，獲得許多網友好評，粉絲也紛紛留言激讚，「好看」、「真的好美哦」、「具大人真的是氣質超讚阿，短髮長髮都一樣美」，甚至還有人形容，女神剪短髮後，和老公安宰賢似乎有幾分相似，「夫妻臉」也在網路上掀起一陣熱議。

▲具惠善新造型獲得不少網友好評。（圖／翻攝自具惠善Instagram）



▲具惠善與安宰賢被指有夫妻臉。（圖／翻攝自安宰賢Instagram）