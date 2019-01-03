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雙男神現身生日趴！　夏語心PO害羞同框照…網驚：原來你們熟

記者潘慧中／綜合報導

夏語心靠運動維持窈窕體態，單從外貌很難猜出真實年齡，但其實2日已經悄悄度過33歲生日，擁有好人緣的她，當天有不少圈內好友出席生日趴，茵茵緊緊摟著她，丫頭霸氣摟住她的肩膀，柯震東和王大陸則是低調站在身後，讓不少網友驚呼：「原來你們熟？！」

▲▼雙男神現身夏語心生日趴！（圖／翻攝自Instagram）

▲夏語心保養得很好，看不出來已經33歲了。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）

夏語心在臉書分享和好友慶生的照片，只見她頂著俏麗短髮現身生日趴，身穿牛仔襯衫，雙手捧著臉頰傻笑，絲毫看不出已經33歲了，她透露當天似乎說了很荒唐的生日願望，「自己講完都傻眼。」但沒有進一步說明具體內容，「放心啦那些不會成真講講罷了。」

▲▼雙男神現身夏語心生日趴！（圖／翻攝自Instagram）

▲夏語心和好友一起慶生。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）

本來在國外的丫頭特地回國幫夏語心慶生，收起平常的搞笑口吻，她感性表示實在太晚認識對方，「真的把我當朋友的一切我都感受得到，愛你！這輩子挺妳到底。」

▲▼雙男神現身夏語心生日趴！（圖／翻攝自Instagram）

▲▼丫頭特地趕回台，茵茵更發長文祝夏語心生日快樂。（圖／翻攝自Instagram／ava112411、yinyin618）

▲▼雙男神現身夏語心生日趴！（圖／翻攝自Instagram）

茵茵甚至為認識了15年的夏語心發了一篇長文，彼此雖然曾經冷戰5年，但破鏡重圓後更加珍惜這份友誼，「即使現在她要忍受很多我的控制，我要忍受很多她的無所謂，但跟誰相處不是這樣。」有了革命情感，自然都包容一切，「朝下一個15年邁進。」

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