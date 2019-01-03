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子瑜「絕對領域全露」拜年！　辣照「直逼腿根」掌鏡者曝光…網傻眼

記者潘慧中／綜合報導

子瑜在韓國以女團TWICE出道，憑藉精緻美貌和精湛表現闖出一片天，迎接新年到來，她近日在社群網站祝福粉絲新年快樂，一系列美照格外引起討論，由於翹腿靠在落地窗的照片，更讓網友忍不住驚呼她真的長大了。

▲▼子瑜「絕對領域全露」拜年！（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）

▲▼子瑜向粉絲拜年。（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）

▲▼子瑜「絕對領域全露」拜年！（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）

照片中，可以看到子瑜紮起長髮露出巴掌臉，身穿的黑上衣藏有小心機，胸前透膚點點布料，若隱若現出白皙肌膚和極品鎖骨，搭配米白迷你裙和及膝馬靴，辣露絕對領域直逼腿根，舉手投足散發女人味。

▲▼子瑜「絕對領域全露」拜年！（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）

▲子瑜辣露絕對領域。（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）

子瑜在貼文中透露，幸運的掌鏡人是化妝師，「暫時變成了攝影師幫我拍美照，感謝你。」對方專業的攝影技巧，讓不少網友嘖嘖稱奇，此外，她不忘一路以來始終支持自己的粉絲，「2019新的一年～祝大家新年快樂！」許多網友也熱情回應她會繼續支持TWICE。

▲▼子瑜「絕對領域全露」拜年！（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）

▲▼子瑜化妝師專業的攝影技巧，讓不少網友看傻眼驚嘆太厲害了。（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）

▲▼子瑜「絕對領域全露」拜年！（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）

事實上，子瑜美貌屢獲國際肯定，最近奪下美國電影網站「TC Candler」全球最美臉孔的第二名，自2015年首度入圍全球百大美女榜，當時列第13名，隨後逐年爬升，名次從第8再上升到第3，去年則是再度刷新最高名次。

TWICE IG全文：

메이크업 쌤이 잠깐 사진작가님으로 변해서 촬영 해주셨습니다
예쁜 사진 찍어주셔서 감사합니다
그리고 2019년 반가워요~ 모두 새해 복 많이 받으세요!
我的化妝師暫時變成了攝影師幫我拍美照 感謝你
還有2019新的一年～祝大家新年快樂！
#2019/1/1 #HAPPYNEWYEAR

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子瑜, 周子瑜, TWICE

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