兒子滿3個月「根本迷你張震嶽」！　爸基因太強「五官神複製」

記者潘慧中／綜合報導

張震嶽和妻子小涵交往7年，2018年9月體驗初為人父的喜悅，如今兒子出生約3個多月，他1日大方曬出小寶貝的正臉照，孩子濃眉大眼的模樣，根本和他是同一個模子刻出來，讓不少網友驚呼：「父子倆真的長太像了！」

▲張震嶽。（圖／翻攝自Facebook／張震嶽 ayal komod）



照片中，可以看到張震嶽的兒子炯炯有神地盯著鏡頭，毫無畏懼的眼神頗有乃父之風，除了完美遺傳了爸爸的濃眉大眼，纖長捲翹的睫毛更是羨煞一票女網友，健康膚色加上紅通通的肉肉臉頰，萌翻不少粉絲。

▲張震嶽兒子遺傳了他的眼神和濃眉大眼。（圖／翻攝自Facebook／張震嶽 ayal komod）



此外，張震嶽還曝光了妻子的孕婦寫真，小涵放下及腰長髮，身穿露肩長禮服，光線映照下微微透出腿部線條，雙手捧著孕肚，隱約可以看到她露出滿足笑容，隔著螢幕都能感受到平凡的幸福。

▲張震嶽曝光老婆的孕婦寫真。（圖／翻攝自Facebook／張震嶽 ayal komod）



張震嶽在貼文中開心迎接新年到來，「2019我來了，人在南京要回家了！」話峰一轉，他不改愛開玩笑的個性說：「我要改掉不常po文的習慣，才怪！2019繼續懶惰低調，新年快樂謝謝大家。」一席話逗樂不少粉絲。

張震嶽臉書全文：

2019我來了，人在南京要回家了，我要改掉不常po文的習慣，才怪2019 繼續懶惰低調，新年快樂謝謝大家