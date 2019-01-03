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袁艾菲「人生最短」耳下全光！　「超man男生頭」變歐巴帥炸

記者潘慧中／綜合報導

袁艾菲身材火辣、個性直爽，是不少人心中的女神，去年5月才剪掉及腰長髮的她，近日以「人生最短」新髮型迎接新的一年，一口氣削短耳下頭髮，除了展現出有別過往的帥氣面貌，也更加襯脫出她的立體五官。

▲▼袁艾菲「人生最短」耳下全光！（圖／翻攝自Facebook／袁艾菲）

▲袁艾菲去年年底還留著耳下3公分的短髮。（圖／翻攝自Facebook／袁艾菲）

袁艾菲去年年底還頂著耳下3公分的短髮喝殺青酒，1日突然曬出「男生頭」新髮型，剪光耳朵附近的頭髮，完整露出清秀臉龐，及眉瀏海增添幾分甜美氣息，身穿灰色帽T帥度激增，「就這樣清爽的迎接2019年新的開始吧！」

▲▼袁艾菲「人生最短」耳下全光！（圖／翻攝自Facebook／袁艾菲）

▲▼袁艾菲剪男生頭。（圖／翻攝自Facebook／袁艾菲）

▲▼袁艾菲「人生最短」耳下全光！（圖／翻攝自Facebook／袁艾菲）

新髮型迷倒一票不少女網友，袁艾菲開玩笑說：「啊哈哈哈哈我超帥怎麼辦」、「我不是女神了，不要愛我惹。」看到男性友人認證自己超帥，她也笑回：「你女友會不會愛上我？！」她在留言區透露一剪完頭髮也被嚇到，「超man，好像男生。」

▲▼袁艾菲近年嘗試了不少新髮型。（圖／翻攝自Facebook／袁艾菲）

袁艾菲髮型百變，去年5月大動作剪掉及腰長髮，難得挑戰及肩短髮，讓粉絲眼睛為之一亮，剪短了頭髮後，髮型卻沒有因此受限制，出席活動時，微微燙捲髮尾，呈現蓬鬆俏麗的感覺，私底下則隨意紮起半邊頭髮，換上粗框眼鏡去吃飯，她當時甚至笑虧自己：「屁孩感十足！」展現青春活力的氣息。

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