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劉品言小6歲姪女結婚了！　一家神基因「白肌大眼」狂飄仙氣

記者潘慧中／綜合報導

劉品言（言言）個性爽朗，常和粉絲分享生活點滴，她30日在社群網站透露，近日和媽媽一起回花蓮參加姪女婚禮，這是家族的年度大事，小6歲姪女的真面貌難得曝光，超仙氣質絲毫不輸藝人，而她得體又不會過於曝露的喝喜酒穿著，同樣引起網友討論。

▲▼劉品言小6歲姪女結婚了！（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

▲劉品言姪女小她6歲。（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

照片中，可以看到劉品言放下及胸長髮，身穿及膝灰洋裝，襯托出纖細的小腿線條，外搭胸前開V、側邊開衩的米色上衣，即使只穿平底鞋，仍絲毫不影響整體比例，身材也變得較緊實，展現平常努力健身的成果。

較為嬌小的姪女紮起頭髮、戴上皇冠，露出害羞笑容，身穿平口婚紗，展現性感鎖骨和肩頸線條，雙手交疊在裙襬上，感覺十分典雅端莊。劉品言的母請則是穿上黑洋裝、搭配紅格外套和灰色圍巾，全家都散發出高貴優雅的氣質。

▲▼劉品言小6歲姪女結婚了！（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

▲劉品言、媽媽和新人合照。（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

劉品言透露小時候就把姪女當成親妹妹，如今對方嫁為人妻，不禁感嘆時光流逝之快，「還沒疼夠你你就要離開家裡了。」但她深深知道除了家人，很難得遇到那個能讓自己說出「我願意」3字的人，她希望姪女能好好幸福下去，並隔空喊話新郎：「你自己好自為之阿，聽說你是個老實人，好好照顧我姪女，以後她要是打噴嚏或掉一滴淚，該我掐你大腿！」

劉品言臉書全文：

2018的最後一天
跟太后回花蓮參加家族的年度大事
我姪女要出嫁啦～
身為她大六歲的阿姨
小時候都把她當妹妹
跟我頂嘴我還偷掐她大腿
如今她今天要嫁人啦～
時間好快，還沒疼夠你你就要離開家裡了
能有個人讓你說我願意
除了家人以外是多麼不容易
要好好照顧你的幸福
長長久久

Ps：那個新郎
你自己好自為之阿，聽說你是個老實人
好好照顧我姪女
以後她要是打噴嚏或掉一滴淚該我掐你大腿

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

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