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香草婚禮「有黑皮哥哥就更圓滿了」！　張善為癱瘓5年近況曝光

記者潘慧中／綜合報導

香蕉哥哥（林掄元）和草莓姐姐（簡皎竹）29日補辦婚宴，許多YOYO台哥哥姐姐們都有到場祝福，但不少網友惋惜的是，「如果有黑皮哥哥就更圓滿了！」事實上，張善為從2013年底神隱至今已約5年，8月過43歲生日前，助理阿耀曾鬆口他的近況和外界報平安。

▲▼張善為癱瘓5年近況曝光（圖／翻攝自Facebook／西瓜哥哥）

▲▼水果家族的哥哥姐姐幾乎都到場祝福香草婚禮。（圖／翻攝自Facebook／西瓜哥哥李岳、番茄姐姐蘇禹綾）

▲▼張善為癱瘓5年近況曝光（圖／翻攝自Facebook／番茄姐姐 蘇禹綾）

張善為因病癱瘓5年，助理日前表示除了會繼續探視關心他的身體狀況，更準備了神秘的生日禮物，一切安好的同時也謝謝各界的關心。事實上，他當時因血塊壓迫到脊椎神經，緊急入院也幾乎斷了與外界的聯繫，如今除了家人以外，能看到張善為的只有助理。

▲▼張善為癱瘓5年近況曝光（圖／翻攝自Facebook／ETtoday星光雲）

▲不少網友都很期待黑皮哥哥復出螢光幕。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday星光雲）

經過長期的復健運動，助理2017年透露他仍需要坐輪椅，但腳踝和腳掌已經可以彎曲，有了很大的進步，儘管復原速度緩慢，有時仍需要家人協助才能上廁所，但他努力憑著意志力撐過來，目前狀況越來越好，也已出院返家休養，定期到台大復健，讓許多演藝圈好友相當開心。

▲張善為目前已經出院返家休養。（圖／經紀人提供／資料照）

此外，張善為助理也曾透露，他生病前其實有買保險，也存了一筆錢，所以目前就算無法賺錢，並沒有帶給家裡太大經濟壓力，外界無須擔心。不過，助理坦言對於像他這樣熱愛工作的人來說，無法工作連生活都需要仰賴其他人幫忙，身心都是煎熬，只能期盼老天盡快讓他康復，希望大家能一起幫忙集氣，言語間充滿不捨與無奈。

▲香蕉哥哥當年和張善為一起在台北打拼，因此成為好哥兒們。（圖／翻攝自Facebook／香蕉哥哥）

事實上，香蕉哥哥坦言曾想過邀請張善為當伴郎，但他透露以往雖無法得到答覆，但能成功傳送手機訊息，這次卻傳不出去，他猜想對方應是停用電話，只能請對方的助理傳話，但也不奢望能得到回覆，只想讓對方知道他一直沒有放棄等黑皮哥哥回來，「我很想和他分享這個喜訊。」

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