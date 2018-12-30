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關櫃前3分才要Check in！　台旅客上機被拒「叫你經理出來」朱芯儀：我們傻掉

記者潘慧中／綜合報導

朱芯儀婚後除了專注於家庭生活，也常受邀上節目分享日常點滴。她近日在《一袋女王》透露，有次和一群友人去日本旅行，搭回台班機前全體遲到，關櫃前3分鐘才抵達Check in櫃台，被告知不能再上機，「我們大家完全傻掉」，有的人甚至大罵：「叫你們經理給我出來！」但也有人出面緩頰。

▲▼朱芯儀（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲朱芯儀和友人被告知不能上機了。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

朱芯儀透露有次和10名友人相約去日本玩，由於實在太多人，行程不小心延遲，關櫃前10分鐘才到機場，下了車一路狂奔，老公衛斯理拿了她和自己的護照、行李先往前衝，到達櫃台約剩5分鐘，工作人員此時仍願意放行。

▲▼朱芯儀（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲朱芯儀表示日本人公事公辦。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

到了關櫃前3分鐘時，一行人陸續到齊，朱芯儀形容工作人員似乎有點傻眼「一行人那麼多！」對方接著表示：「不好意思，就是你們不可以上飛機了。」全部友人傻眼、不解為何不能搭，「你剛才讓我們Check in，我們就用英文跟他解釋，我們是同一群人，只是他們跑得比較慢。」

▲▼朱芯儀（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲▼朱芯儀透露部分友人氣得大罵，也有人出面緩頰。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲▼朱芯儀（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

部分友人激動要求日方經理出面解釋，但也有人選擇理性溝通，朱芯儀表示，當時友人向對方道歉：「我們因為明天有工作，一定得飛回台灣，拜託你們通融讓我們上飛機。」最後，有一名女主管出面調停，對方詢問登機口狀況後嚴肅地說：「其實全部已經登機了，這次就讓你們先登機，下次沒有辦法再通融任何一個人。」所有人這才鬆了口氣，連聲道謝後就趕快登機。

▲朱芯儀片段約在36：29分。（影／取自YouTube／一袋女王）

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