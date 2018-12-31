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他車位「被消失」氣炸質問！　警衛冷回話…吳宗憲曝電視台殘酷真相

記者潘慧中／綜合報導

吳宗憲（憲哥）出道31年，主持過大大小小的節目，近日聽到沈玉琳說「收視率不好的時候，每個人都可以對你提供意見」，他有感而發表示電視台是全世界最現實的地方，並爆料某主持人的車位「離奇被消失」的殘酷真相，關鍵3個字引發全場驚呼。

▲▼吳宗憲曝電視台殘酷真相（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲吳宗憲曝電視台殘酷真相。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

吳宗憲最近在《綜藝大熱門》透露，該主持人在八德路的友台主持節目，「我也不要講哪一台」，陳漢典聽了忍不住笑回：「還有哪一台？」對方有次氣呼呼地跟他抱怨：「這樣對嗎？！門口本來還有個位子可以停車，今天一來沒得停！」

▲▼吳宗憲曝電視台殘酷真相（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼吳宗憲爆料某主持人車位突然「被消失」。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼吳宗憲曝電視台殘酷真相（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

仔細一看發現，車位停了部垃圾車，該主持人立刻跟警衛反應，怎料對方十分不以為意：「是不用倒垃圾是不是？要不然我們裡面垃圾你自己去倒，不會自己看看你的收視率？！」吳宗憲的爆料讓所有人聽得目瞪口呆，他嚴肅表示這一點都不誇張，「全世界最現實的就是電視台！」

▲▼吳宗憲曝電視台殘酷真相（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲該主持人反被警衛嗆聲。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

此外，被問到藝能界是否真有人說了算，沈玉琳一開始表示是電視台老闆說了算，但是要看場合而定，他曾碰過很囂張的執行製作，但對方沒過多久就被打了一下頭，「因為導演來了！」再上一層就是製作人，接著就是節目部經理，但到底是誰說了算呢？他最終認為是「觀眾說得算！」

▲約從01：56分開始。（影／取自YouTube／我愛大熱門）

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