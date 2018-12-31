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臨盆倒數！陳意涵近拍「8月巨肚」 鏡頭往下…網看傻：太誇張了

記者潘慧中／綜合報導

陳意涵跟《16個夏天》的導演許富翔結婚後，除了專心養胎，仍不忘保持運動的好習慣，30日難得在社群網站PO出近距離孕肚自拍照，8個月大肚終於現形，儘管如此，雙腿依然纖細如少女，讓不少女網友自嘆不如。

▲▼陳意涵近拍8月巨肚（圖／翻攝自Facebook／陳意涵 YiHan Chen）

▲▼陳意涵近拍8月巨肚。（圖／翻攝自Facebook／陳意涵 YiHan Chen）

▲▼陳意涵近拍8月巨肚（圖／翻攝自Facebook／陳意涵 YiHan Chen）

照片中，可以看到陳意涵打扮得一身黑出門，搭配粉紅色滾邊白球鞋，原來這是她的2018年最後一跑，「跟兒子合作無間，跑得很順。」回家後，把提早買給兒子的衣服全部先洗過一遍，「忍不住望著衣服發呆了好久，多了一個人了，真好。」

▲▼陳意涵近拍8月巨肚（圖／翻攝自Facebook／陳意涵 YiHan Chen）

▲陳意涵洗好兒子的衣服了，準備迎接小寶貝的到來。（圖／翻攝自Facebook／陳意涵 YiHan Chen）

有網友看到陳意涵跑步速度的記錄，全都嚇壞直問：「這是一個孕婦該有的速度嗎？」她似乎早預料到粉絲會擔心，她笑說不用太擔心，「我有認真監控心跳跑步，沒有太喘。」另外，之所以目前只胖3公斤，她透露是因為孕前已經不小心吃太胖，「哈哈哈，所以才會數字沒增加太多。」

▲▼陳意涵近拍8月巨肚（圖／翻攝自Facebook／陳意涵 YiHan Chen）

▲陳意涵大腿細到根本不像孕婦。（圖／翻攝自Facebook／陳意涵 YiHan Chen）

事實上，陳意涵自從懷孕以來，身材似乎完全沒有其他孕婦困擾的水腫問題，前幾天PO出大啖肉桂捲的美照，鏡頭往下一拍，大腿超纖細！加上她當天穿得比較蓬、剛好遮住孕肚，光從外貌和雙腿線條來看，根本看不出是即將臨盆的孕婦。

陳意涵臉書全文：

2018最後ㄧ跑 ，終於沒下雨了 ，跟兒子合作無間，跑的很順，下午把他的衣服先洗了一遍 ，忍不住望著衣服發呆了好久 ，多了一個人了 ，真好[壞笑]

Ps.1.不用擔心我們喔 ，我有認真監控心跳跑步，沒有太喘
2.孕期目前胖3公斤是因為還沒懷孕前把自己吃太胖，哈哈哈，所以才會數字沒增加太多[偷笑]
3.我想我明天撐不到12點，在此先祝大家2018好 2019也好，happy new year

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關鍵字

陳意涵, 16個夏天, 16夏, 許富翔

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