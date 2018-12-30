合租「最好有專屬洗衣機」！　恐怖經歷給他教訓：永遠不知室友拿來洗什麼

記者潘慧中／綜合報導

Eason（黃尹宣）有長達10年的租屋經驗、租過12間房子，他建議如果和其他朋友合租的話，就算關係再好，最好要有專屬洗衣機，「因為你完全不曉得你的室友會把它拿來洗什麼！」他有次因此吃虧，一回家就發現整個房間淹水，水深直逼腳踝。

▲Eason建議合租最好要有專屬洗衣機。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



Eason最近在《一袋女王》透露，當初為了省錢，他和幾個朋友合租並合買了一台二手洗衣機，有次還沒開家門就發現門縫滲水，原本以為是貓打翻了魚缸，開門一看卻完全不是這回事，汙水完全淹進客廳，家具和樂器都扶在水面上，「我家變成水樂園。」

▲Eason有次回家發現客廳淹水。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



想到第一發現人要馬上處理，Eason嚇傻直接關門，「我真的無法面對！」離開後，他到旁邊的咖啡廳喝咖啡、約朋友吃飯、最後看完電影才決定回家面對，其中有一名室友因為看不下去，已經用毛巾吸水吸了9小時，所有人好不容易到齊後，終於找出兇手就是洗衣機。

▲Eason和室友拆開排水管發現，裡面塞滿寵物毛髮。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



拆開排水管發現，裡面全是貓毛，Eason形容那已經形成像牆壁般的東西，絲毫沒有縫隙，加上他是最後一個使用者，衣服丟進去就出門，沒發現注水後，水一直偵測不到洗衣機已經開始運轉，導致汙水淹滿客廳，這讓他體會到一定要有專屬洗衣機，因為室友曾把貓窩、狗踏墊全丟進去洗，造成排水管全是寵物毛髮。

▲Eason片段約在17：36分。（影／取自YouTube／一袋女王）