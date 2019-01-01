偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓媒體《Dispatch》在2019年元旦的「新春第一爆」就是EXO成員Kai與BLACKPINK成員Jennie，兩人被目擊到深夜在公園牽手約會，男方經紀公司更承認「雙方互有好感」。當紅偶像戀愛中引起熱烈討論，也讓「JYP娛樂」創辦人朴軫永先前在節目上，談論藝人公開戀愛的內容再度出土。

▲EXO Kai與BLACKPINK Jennie在2019元旦爆出戀情。（圖／翻攝自IG）

Kai和Jennie分屬南韓三大經紀公司中的SM娛樂和YG娛樂，兩人都是當紅偶像，戀愛消息成為當日熱門話題。而三大社中，另一間旗下擁有秀智、GOT7、TWICE等當紅藝人的經紀公司「JYP娛樂」創辦人朴軫永，2017年在綜藝節目《人生酒館》時，曾談論到並不支持旗下藝人公開戀愛。

▲朴軫永在《人生酒館》表示，自己剛出道時大方承認有女友。（圖／翻攝自tvN）

朴軫永在《人生酒館》表示，自己剛出道時什麼都不懂，被問到有沒有女朋友也是傻傻地說：「有！」甚至很看不起當時明明有戀愛對象卻裝作單身的歌手們。但朴軫永馬上就發現，雖然自己的歌都很受歡迎，「但在那之後簡訊投票的成績急速下降」，才知道藝人公開戀愛是要付出代價的。

▲但之後簡訊投票的成績就直直滑落。（圖／翻攝自tvN）

朴軫永笑說：「如果藝人覺得說謊是不對，有交往就要誠實說出來，那還要好好參加簡訊投票嗎？」更半開玩笑喊說：「這樣我很辛苦啊！別這樣好不好！」所以他對旗下藝人態度也是「與其要說謊，倒不如就不要談戀愛。」這段節目內容也隨著Kai與Jennie戀情曝光，再度成為網友討論話題。

▲朴軫永揭開不支持旗下藝人公開戀愛的原因。（圖／翻攝自tvN）