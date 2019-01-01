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防彈V「跨年舞台張望找爸媽」　CGV→秒露小孩撒嬌笑⋯萌翻百萬粉

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大電視台年末歌謠祭壓軸《MBC歌謠大祭典》，31日陪伴觀眾一起跨年，共邀請38組當紅歌手演出。僅有少數民眾有機會入場一同倒數，其中也包括防彈少年團（BTS）成員V的父母。粉絲捕捉到，他在謝幕後在舞台上找爸媽的樣子，模樣引起討論。

▲▼防彈少年團V在舞台上找爸媽。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團參加《MBC歌謠大祭典》，和觀眾們一起跨年。（圖／翻攝自推特）

從粉絲的鏡頭中，V在謝幕後站在台上，向著觀眾席東張西望，像是在找什麼人。最後實在找不到，只好向一名工作人員癟著嘴巴說：「都不知道爸爸、媽媽坐在哪裡呢。」工作人員便引導他往親友席的方向看，此時V還一邊說：「在哪裡？」最後在看到爸媽後露出開心笑容，揮著手喊道：「爸爸，Put your hands up！」

▲▼防彈少年團V在舞台上找爸媽。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團V在舞台上找爸媽。（圖／翻攝自推特）

▲▼防彈少年團V在舞台上找爸媽。（圖／翻攝自推特）

▲V在舞台上找到爸媽後，露出開心的表情。（圖／翻攝自推特）

▲▼防彈少年團V在舞台上找爸媽。（圖／翻攝自推特）

▲V要爸爸「Put your hands up！」（圖／翻攝自推特）

V台上找爸媽的畫面全程被粉絲拍下，不到一天已經累積近100萬人次觀看。粉絲欣慰說道：「泰亨（V本名）看起來真的很開心，能跟特地從大邱來的爸媽一起跨年真的太好了。」也有人被他的樣子萌到，直說：「儘管已經是世界級的明星了，在爸媽面前還是像小孩子一樣，太可愛了。」

▲▼防彈少年團V和爸媽。（圖／翻攝自韓網）

▲防彈少年團V遺傳了爸媽的高顏值，也和家人感情非常好。（圖／翻攝自韓網）

▼防彈少年團V舞台上找爸媽影片

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