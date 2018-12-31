Wanna One合約到期那一秒在台上！　邕聖祐「這一年半⋯」哽咽了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大電視台年末歌謠祭壓軸《MBC歌謠大祭典》，31日兵分三地舉行，以「THE LIVE」為主題共邀請38組當紅歌手演出。這晚也是限定男團Wanna One最後一次年末節目，他們特別演唱了出道曲《Energetic》，氣氛帶著感傷。

▲《MBC歌謠大祭典》是Wanna One最後一次年末節目演出。（圖／翻攝自MBC）

Wanna One雖然是在一月最終演唱會才正式解散，不過他們的合約也在2018年12月31日正式結束，正好就是《MBC歌謠大祭典》這天。當天他們演唱《Light》和《Energetic》兩首歌曲，雖然演出一樣精彩，但連主持人都提到：「這是Wanna One最後一次年末舞台演出。」還是讓粉絲相當感傷。

▲《MBC歌謠大祭典》是Wanna One最後一次年末節目演出。（圖／翻攝自MBC）

▲《MBC歌謠大祭典》是Wanna One最後一次年末節目演出。（圖／翻攝自MBC）

成員邕聖祐、姜丹尼爾和黃旼炫在倒數時被邀請上台，提到這一年半來的日子，邕聖祐忍不住略為哽咽說道：「這段時間以來，真的非常感謝。」姜丹尼爾也謝謝一路支持的粉絲和幫助他們的工作然元，而時間倒數到「5、4、3、2、1」，也正是Wanna One合約結束的那一刻，11名成員也聚在舞台一角，一起度過這一秒。

▲Wanna One邕聖祐哽咽了。（圖／翻攝自MBC）

▲Wanna One姜丹尼爾感謝粉絲和工作人員。（圖／翻攝自MBC）

《MBC歌謠大祭典》31日晚間將分三地舉行，包含日山Dream Center、上岩洞的MBC和臨津閣，以「THE LIVE」為主題，由盧弘喆、潤娥（少女時代）、珉豪 (SHINee) 和車銀優 (ASTRO) 擔任主持人，並邀請包括防彈少年團（BTS）、EXO、GOT7、iKON、TWICE、Wanna One、WINNER、東方神起等共38組當紅歌手演出。

▲《MBC歌謠大祭典》Wanna One一起度過合約到期那一秒。（圖／翻攝自MBC）