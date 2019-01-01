ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

KAI就愛Krystal、Jennie「冰山美人款」　網：兩代女團門面都承包了！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓媒體《Dispatch》每年1月1日都會爆出一對演藝圈情侶，2019年新春第一爆就相當震撼，EXO成員Kai與BLACKPINK成員Jennie被拍到深夜在公園約會，更被媒體目擊牽著彼此的手。這其實是Kai的前女友是他青梅竹馬、同公司女團f(x)成員Krystal，和Jennie共通點都是「冰山美人」。

▲▼KAI的兩任緋聞女友Krystal和Jennie共通點都是「冰山美人」。（圖／翻攝自IG）

▲KAI的兩段戀情都是被《Dispatch》曝光。（圖／翻攝自IG）

這已經不是Kai第一次被《Dispatch》曝光戀情，2016年愚人節當天被拍到與認識多年，從小就一起當練習生的同門女團f(x)成員Krystal秘戀，公司也大方認愛，被認證是「高顏值情侶」。不過因為行程繁忙，兩人在聚少離多的情況下，在2017年6月在公司證實下確定分手，回到同事關係。

▲▼KAI的兩任緋聞女友Krystal和Jennie共通點都是「冰山美人」。（圖／翻攝自IG）

▲Krystal和KAI是青梅竹馬，從朋友成為戀人後交往一年多分手。（圖／翻攝自IG）

如今再爆初與BLACKPINK成員Jennie的戀愛消息，也不難看出Kai喜歡的類型，都是有個「冰山美人」氣質，私下卻像小女孩個性的女生。而Krystal和Jennie除了都是隊中大眾公認的「門面擔當」，共通點還有兩人皆為時尚咖，氣質被不少精品喜愛，經常出席各大時裝秀，更讓網友稱：「兩代女團的門面都讓KAI承包了！」

▲▼KAI的兩任緋聞女友Krystal和Jennie共通點都是「冰山美人」。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie「冰山美人」和「時尚寵兒」的特質和Krystal相似。（圖／翻攝自IG）

Kai於11月25日被拍到開車載著Jennie，低調現身有名約會景點「天空公園」。兩人帶著同款不同色的情侶毛帽，手緊牽著彼此，Kai更把當天約會的照片上傳到Instagram，掌鏡人正是Jennie。對此YG對《日間體育》表示：「我們完全不知道，正在確認事實中。」SM娛樂則表示：「兩人是對彼此擁有好感的關係。」不過兩間經紀公司對戀情承認一向不同調。

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

推薦閱讀

JIN上傳「V零美肌素顏照」鬍渣炸出　畫面太衝擊⋯公司打電話關切

善美「惡魔視角」渾圓胸型全都露　柾國瞬間石化「眼神不敢動」

EXO、BTS、Wanna One合體黏緊緊謝幕　柾國唱完直接躺在舞台

東方神起睽違4年「南韓年末演出」唱10年神曲　Wanna One驚喜致敬

三大台只有MBC做到！《歌謠大祭典》歌單0外流　原因曝光粉秒懂

Wanna One合約到期那一秒在台上！　邕聖祐「這一年半⋯」哽咽了

防彈少年團「出場太早」觀眾全傻了　《MIC DROP》藏親筆新年祝福

SM認了「Kai和Jennie約會中」！　公開回應「兩人關係」CP成真

SM新男團一月出道！7人全是熟面孔　「團名是中文」藏玄機

比李光洙還強！「D社元旦第一對是誰」登熱搜　46萬網友全歪樓

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

唱舊歌被嫌：真的會膩！　謝金燕元旦丟震撼彈「不要再唱跨年」

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！　公園緊牽手「約會鐵證」曝光

網罵翻！萬人淋雨呆看邰智源打電競　台北跨年開場冷到爆

孫安佐超強潛能又+1！　「靠H漫收服獄友」PTT蓋2千樓讚爆：超有天份

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！　TWICE熱舞跳一半「放送事故」網怒了

專業修音響！HEBE跨年《寂寞寂寞就好》真唱洗耳朵　網推爆：收音再差擋不住CD音質

撞見JENNIE與MINO對視！KAI被抓包裝鎮定「死盯女方」

Kai爆戀上Jennie開車夜會！　「公司電話被打爆」YG說話了

謝和弦跨年暖問「淋雨很久嗎」下一秒⋯水往頭上澆Man炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

EXO, KAI, BLACKPINK, Jennie, f(x, Krystal

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 野生炎亞綸現身故宮引騷動！　粉絲0距離緊跟2hr..他親管秩序
  2. 女神領軍學弟妹！蔡淑臻俏變紅包袋　王麗雅秀曲線性感
  3. 王陽明、蔡詩芸雪梨看煙火！　甜蜜對視後「下一個舉動」甜炸
  4. 安心亞素顏萌扮大學生　自豪可塑性高：我根本就凍齡！
  5. 日混血名模嫁給「台灣1053億富二代」！　曬巨無霸鑽戒…夫家豪門背景曝光
  6. KAI就愛Krystal、Jennie「冰山美人款」　網：兩代女團門面都承包了！
  7. 田馥甄4字新年願望講到笑！　新歌「導演欽點」點閱又破億
  8. 火箭少女跨年表演挨轟「車禍現場」　楊超越一開口…被抓包搶拍
  9. 行走CD進階！林俊傑跨年唱15分鐘「驚現美人魚」　整段爆雞皮
  10. 吳尊超奢華郵輪度假照曝光！　「20天6位數起跳」網嚇：不愧是汶萊富豪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366