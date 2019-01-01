KAI就愛Krystal、Jennie「冰山美人款」　網：兩代女團門面都承包了！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓媒體《Dispatch》每年1月1日都會爆出一對演藝圈情侶，2019年新春第一爆就相當震撼，EXO成員Kai與BLACKPINK成員Jennie被拍到深夜在公園約會，更被媒體目擊牽著彼此的手。這其實是Kai的前女友是他青梅竹馬、同公司女團f(x)成員Krystal，和Jennie共通點都是「冰山美人」。

▲KAI的兩段戀情都是被《Dispatch》曝光。（圖／翻攝自IG）

這已經不是Kai第一次被《Dispatch》曝光戀情，2016年愚人節當天被拍到與認識多年，從小就一起當練習生的同門女團f(x)成員Krystal秘戀，公司也大方認愛，被認證是「高顏值情侶」。不過因為行程繁忙，兩人在聚少離多的情況下，在2017年6月在公司證實下確定分手，回到同事關係。

▲Krystal和KAI是青梅竹馬，從朋友成為戀人後交往一年多分手。（圖／翻攝自IG）

如今再爆初與BLACKPINK成員Jennie的戀愛消息，也不難看出Kai喜歡的類型，都是有個「冰山美人」氣質，私下卻像小女孩個性的女生。而Krystal和Jennie除了都是隊中大眾公認的「門面擔當」，共通點還有兩人皆為時尚咖，氣質被不少精品喜愛，經常出席各大時裝秀，更讓網友稱：「兩代女團的門面都讓KAI承包了！」

▲Jennie「冰山美人」和「時尚寵兒」的特質和Krystal相似。（圖／翻攝自IG）

Kai於11月25日被拍到開車載著Jennie，低調現身有名約會景點「天空公園」。兩人帶著同款不同色的情侶毛帽，手緊牽著彼此，Kai更把當天約會的照片上傳到Instagram，掌鏡人正是Jennie。對此YG對《日間體育》表示：「我們完全不知道，正在確認事實中。」SM娛樂則表示：「兩人是對彼此擁有好感的關係。」不過兩間經紀公司對戀情承認一向不同調。