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Wanna One合約到期第一天　朴志訓「個人官咖開通」秒飆3萬粉

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣團體Wanna One從真人秀《PRODUCE 101》脫穎而出，11位成員各個來自不同經紀公司，身為「限定團體」活動1年6個月，合約在2018年12月31日到期。他們將在1月24日最終演唱會後正式解散，團員們接下來的動向備受關注，其中成員朴志訓的經紀公司「Maroo企劃」已經正式開張他的個人官咖。

▲▼Wanna One朴志訓個人官咖開通。（圖／翻攝自推特）

朴志訓成為Wanna One中首位開通個人官咖的成員。（圖／翻攝自推特）

朴志訓從《Produce 101》第二季未開播時就以「Wink」成名，曾獲得連續三次排名式冠軍，更發明了「在我心中收藏」等流行語。人氣和討論度超高的他，最終以第二名成績出道。在Wanna One合約結束的第一天，朴志訓所屬的經紀公司「Maroo企劃」便開通了他的個人官咖，粉絲迅速突破3萬人，也等同預告他接下來的SOLO活動。

▲▼Wanna One朴志訓個人官咖開通。（圖／翻攝自推特）

▲朴志訓個人官咖在Wanna One合約到期後第一天正式開張。（圖／翻攝自推特）

此外，Wanna One也在這天上傳團體合照，除了祝粉絲新年快樂，也寫道：「初戀也許不能走到最後，Wanna One和Wannable奇蹟般的相識成為各自的初戀，我們一起享受了美好的愛。那些屬於Wanna One和Wannable回憶總是清晰，我們會永遠記住。」

▲▼Wanna One朴志訓個人官咖開通。（圖／翻攝自推特）

▲Wanna One發合照祝粉絲新年快樂。（圖／翻攝自推特）

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