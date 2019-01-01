EXO、BTS、Wanna One合體黏緊緊謝幕　柾國唱完直接躺在舞台

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大電視台年末歌謠祭壓軸《MBC歌謠大祭典》，31日兵分三地舉行，以「THE LIVE」為主題共邀請38組當紅歌手演出。當晚由防彈少年團（BTS）、EXO擔任最後兩組演出團體。最終全體歌手也一起上台，演唱H.O.T的《光》，在溫馨氣氛中迎接新的一年。

▲《MBC歌謠大祭典》防彈少年團穿上「校服」概念的服裝演出《IDOL》。（圖／翻攝自MBC）

防彈少年團在節目第一部就演出歌曲《MIC DROP》，並在倒數第二組再次登場，穿上校服概念的服裝帶來《IDOL》的舞台。在賣力演出一首歌曲後，他們在最後的Ending Pose比出手指愛心，正中間的成員柾國更是直接躺下，看得出舞台的吃力。

▲《MBC歌謠大祭典》防彈少年團柾國唱完直接躺在舞台上。（圖／翻攝自MBC）

▲《MBC歌謠大祭典》防彈少年團柾國唱完直接躺在舞台上。（圖／翻攝自MBC）

▲《MBC歌謠大祭典》防彈少年團柾國唱完直接躺在舞台上。（圖／翻攝自MBC）

最終壓軸演出的是天團EXO，他們一連帶來《LOVE SHOT》和《TEMPO》兩首歌曲。帥氣演出為2018年做了最完美結尾。最終謝幕時，同屬「泰民LINE」成員的EXO KAI、防彈少年團JIMIN以及Wanna One成雲也在台上聚在一起謝幕，好交情可見一斑。

▲《MBC歌謠大祭典》EXO壓軸演出兩首歌曲。（圖／翻攝自MBC）

▲《MBC歌謠大祭典》EXO壓軸演出兩首歌曲。（圖／翻攝自MBC）



▲《MBC歌謠大祭典》EXO壓軸演出兩首歌曲。（圖／翻攝自MBC）

《MBC歌謠大祭典》31日晚間將分三地舉行，包含日山Dream Center、上岩洞的MBC和臨津閣，以「THE LIVE」為主題，由盧弘喆、潤娥（少女時代）、珉豪 (SHINee) 和車銀優 (ASTRO) 擔任主持人，並邀請包括防彈少年團（BTS）、EXO、GOT7、iKON、TWICE、Wanna One、WINNER、東方神起等共38組當紅歌手演出。

▲（右一起）EXO KAI、防彈少年團JIMIN以及Wanna One成雲也在台上聚在一起謝幕。（圖／翻攝自MBC）

▲EXO燦烈、KAI和防彈少年團JIMIN一起謝幕。（圖／翻攝自MBC）