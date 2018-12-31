東方神起睽違4年「南韓年末演出」唱10年神曲　Wanna One驚喜致敬

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大電視台年末歌謠祭壓軸《MBC歌謠大祭典》，31日兵分三地舉行，以「THE LIVE」為主題共邀請38組當紅歌手演出。今年也是天團「東方神起」睽違4年參與南韓年末音樂祭演出，更由男團Wanna One成員成雲、旼炫、在奐、佑鎭、珍映驚喜致敬歌曲《Rising Sun》作為引子，氣勢非凡。

▲《MBC歌謠大祭典》Wanna One致敬東方神起。（圖／翻攝自MBC）

東方神起睽違4年參與南韓年末音樂祭演出，一連帶來包括新歌《TRUTH》等歌曲，甚至演唱了經典神曲《Mirotic 咒文》，讓觀眾驚喜大喊：「東方神起出來示範什麼叫做韓流的驕傲啊！」久違的演出令粉絲非常感動。

▲《MBC歌謠大祭典》東方神起睽違4年演出。（圖／翻攝自MBC）

《MBC歌謠大祭典》31日晚間將分三地舉行，包含日山Dream Center、上岩洞的MBC和臨津閣，以「THE LIVE」為主題，由盧弘喆、潤娥（少女時代）、珉豪 (SHINee) 和車銀優 (ASTRO) 擔任主持人，並邀請包括防彈少年團（BTS）、EXO、GOT7、iKON、TWICE、Wanna One、WINNER、東方神起等共38組當紅歌手演出。

▲《MBC歌謠大祭典》東方神起睽違4年演出。（圖／翻攝自MBC）